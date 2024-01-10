Татьянин день: когда украинцы отмечают праздник по-новому

Праздник великомученицы Татьяны Римской считается одним из самых любимых зимних праздников вне рождественского цикла. Но с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь он изменил дату.

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OBOZ.UA рассказывает, когда теперь украинцы отмечают Татьянин день. А также об истории праздника и распространенном заблуждении, которое до сих пор связывают с этим днем.

Святая Татьяна Римская

Великомученица Татьяна жила в Риме на рубеже I и II веков нашей эры. Она происходила из семьи проконсула и в раннем возрасте вслед за отцом приняла христианство. Девушка решила не выходить замуж и посвятить свою жизнь служению богу и людям, став впоследствии дьяконесой.

Это не понравилось префекту Рима Ульмияну. Он решил уговорить молодую красивую девушку отказаться от своей веры, якобы чтобы уберечь ее от гонений на христиан. Но Татьяна отказала ему. Тогда Ульмиян приказал арестовать христианку и подвергнуть ее пыткам. Татьяна не испугалась и стала просить бога о покровительстве. Каждый раз после пыток всевышний возвращал ей здоровье. В конце концов, разъяренный Ульмиян приказал отрубить ей голову. Вместе с дочерью отдал свою жизнь и отец Татьяны. После их смерти приняли Христа также все мучившие святую солдаты. Они покаялись в своих грехах и перешли в христианство.

Когда празднуют Татьянин день

После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь все праздники сместились на 13 дней назад. Так, Татьянин день теперь выпадает на 12 января, а не на 25, как это было до календарной реформы.

Некоторые до сих пор считают праздник Татьяны также и Днем студента. Но этот праздник чисто русский и к Украине никакого отношения не имеет. Он был основан в честь открытия Московского университета. В Украине День студента отмечают вместе со всем цивилизованным миром – 17 ноября. Он посвящен памяти учащихся чехословацких вузов, которые в 1939 году вышли на протест против оккупации своей страны немецкими нацистами и поплатились за это свободой, а некоторые и жизнью.

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