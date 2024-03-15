Шестой день Масленицы: как празднуют посиделки золовки, какие есть традиции

Масленица постепенно подходит к концу и вот-вот наступит Великий пост. Последним днем, который можно полностью посвятить веселью, является суббота Сыропусной недели, которую также называют посиделками золовки.

Чем этот день отличается от других дней Масленицы, узнавал OBOZ.UA. Также рассказываем об основных традициях праздничной субботы.

Еда

Поскольку в этот день должно пройти семейное застолье в домах, где живут молодые супруги, то еда для него предусмотрена праздничная и соответствующая традициям Масленицы. Мяса уже не подают, зато молочных продуктов на столе должно быть немало – сметана, творог, масло. Также стоит угощать гостей обязательными варениками.

Традиции посиделок золовки

Молодые жены на шестой день Масленицы зовут в гости сестер мужа, то есть золовок. Отсюда и название дня. Цель такого приема продемонстрировать, что брак складывается хорошо, в паре царит любовь, а в доме – достаток и порядок.

На застолье звали и других родственников пары. Причем по определенному правилу. Если сестра или сестры мужа незамужние, то праздновали вместе с другими холостыми девушками. Если же они в паре или в браке, то и гости выбирались среди замужних родственниц.

Золовок не только угощали, но и дарили им приятные подарки – платки, бусы, другие украшения. Цель таких посиделок была в том, чтобы сблизить как можно больше членов семьи, дать им ощущение уюта в доме молодой пары.

Что еще принято делать в шестой день Масленицы

В субботу празднования еще продолжаются полным ходом. Молодежь катается на санях, все гуляют на улице, поют обрядовые песни и ходят друг к другу в гости. В этот день также стоит помянуть умерших родственников, поблагодарить их за все, что они успели сделать для семьи и каждого ее члена.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в этом году в Украине будут праздновать Вербное воскресенье и как на дату повлиял переход на новый церковный календарь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.