Когда будут праздновать Вербное воскресенье в 2024 году: как повлиял новый календарь

Традиция освящения вербы связана с входом Иисуса Христа в Иерусалим. Поскольку в 2024 году православные верующие будут праздновать Пасху 5 мая, Вербное воскресенье приходится на 28 апреля.

В давние времена на этот период приходился народный языческий праздник, постепенно слившийся с христианскими традициями. Об обычаях освящения ивы – читайте в материале OBOZ.UA.

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье издавна также называли Вербицей. С распространением христианства этот период стали связывать с событием, описанным в Новом Завете.

Символом праздника является верба, заменившая пальмовые веточки – именно ими приветствовали Иисуса, пришедшего в Иерусалим. Ива олицетворяет восстановление природы и вечную жизнь.

Когда будет Вербное воскресенье в 2024 году

Переход на ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь не повлиял на дату празднования Пасхи. В этом году дата Пасхи у православных христиан и христиан западного обряда существенно отличается.

Поскольку православные будут праздновать Пасху 5 мая, а католики – 31 марта, то и Вербное воскресенье приходится на 28 апреля и 24 марта соответственно.

Традиции праздника

Пожалуй, каждый слышал о традиции "бить" друг друга освященной ивой и приговаривать: "Не я б'ю — верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечке червоне яєчко!". При этом желали друг другу здоровья и богатства: "Будь великий, як верба, і здоровий, як вода, і багатий, як земля!".

По поверьям, освященная ива защищает дом от всего злого и приносит семье согласие и крепкое здоровье.

Также издавна в этот день соблюдают определенные запреты: не занимаются тяжелым физическим трудом или рукоделием, не сажают овощи. Продолжается Великий пост, так что верующие не употребляют молочные продукты, яйца, мясо.

В Вербное воскресенье не принято проводить громких празднований, поэтому если, например, именины приходятся на этот день, застолье обычно переносят.

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