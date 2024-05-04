С Пасхой: искренние поздравления для защитников на фронте

Уже третий раз украинцы отмечают Пасху в условиях полномасштабной войны. В этом году не все семьи смогут собраться за праздничным столом, чтобы встретить светлый день Воскресения Христа.

OBOZ.UA публикует самые искренние поздравления для защитников на фронте. Пусть защитят их высшие силы, ведь единственное и самое главное желание для всех – чтобы на нашей земле настал мир.

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Вы выбрали важную миссию, посвятив себя высшей цели – служению. Желаем вам стойкости духа, сил и выдержки, уверенности и заботы. Вы видите настоящее лицо войны и всегда первыми встречаете врага. Безграничная благодарность вам за службу и тяжелый труд! Христос Воскрес! Пусть защитят вас высшие силы!

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Поздравляю вас с праздником Пасхи, уважаемые бойцы! Пусть этот праздник наполнит ваши сердца самыми искренними чувствами, а Господь Бог заботится о вас и ваших семьях. Пусть этот светлый день вдохновит наши сердца на дальнейшую борьбу за нашу страну и укрепление нашей веры в победу.

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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть этот день станет символом победы добра над злом и наполнит ваши сердца любовью и надеждой на лучшее будущее. Мы благодарны вам за службу и искренне верим, что вскоре небо над Украиной снова станет мирным. Однако ваши подвиги навсегда останутся в памяти поколений.

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Христос Воскрес! С праздником Пасхи! Желаю воодушевления, сил и Божьего благословения. Пусть ангелы-хранители оберегают тебя на нелегком пути. Мы обязательно выгоним врага из родной земли и построим свободную преуспевающую Украину. С праздником!

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Поздравляю с Пасхой! Христос Воскрес! Пусть этот светлый день придаст вам сил, чтобы вы смогли преодолеть все испытания и трудности. Желаю вам крепкой веры и настойчивости в борьбе за будущее нашей страны. Пусть праздник Воскресения Христова принесет вам радость, мир и душевное согласие. Поздравляю с Пасхой и желаю вам успехов в делах на благо Украины!

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Христос Воскрес! Поздравляю с праздником Пасхи. Пусть светлое воскресение Христово наполнит ваши сердца любовью и милосердием. В этот трудный период борьбы за нашу страну мы должны не только защищаться от врага, но и поддерживать друг друга. Пусть этот праздник наполнит ваши души радостью и светом, а Господь Бог заботится о вас и ваших семьях.

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Желаю вам, уважаемые военнослужащие, чтобы Пасха заполнила ваши сердца любовью, надеждой и благодатью. В этот особый день прежде всего хочу вас поблагодарить за самоотверженную службу. Вы выбрали важную миссию, посвятив себя высшей цели. Желаю вам стойкости духа, сил и выдержки, уверенности и правильных расчетов. Скоро победим!

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Христос Воскрес! Пусть Пасхальное светлое небо принесет благодать, мир и добро, а Господь Бог защищает вас на всех путях вашей жизни.

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Пасха символизирует воскресение, надежду и веру в лучшее будущее. Пусть светлое Воскресение Христово наполнит ваши сердца лучшими чувствами и верой в будущее. Поздравляю с праздником Пасхи и желаю успехов в ваших делах во благо Украины.

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С Пасхой тебя, защитник! Ты – наша опора, надежда и вера. Ты тот, благодаря кому мы можем собраться за столом в родной Украине. Нам очень тебя не хватает! Но мы знаем, ты выстоишь, ты живешь ради нас, ради нашего будущего. Вскоре мы обязательно встретимся. Мы не будем выпускать тебя из объятий. Желаю крепкого здоровья, верных друзей, покоя, сил и выдержки. Знай, следующую Пасху мы будем праздновать вместе в свободной мирной стране!

Ранее OBOZ.UA публиковал все даты Пасхи до 2050 года.

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