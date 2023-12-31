Поздравления с наступающим Новым годом-2024: картинки и открытки
Новый год – это уютный, семейный праздник, который с нетерпением ждут украинцы. Хочется верить, что в следующем году сбудутся заветные мечты, восторжествует мир и благополучие в каждом доме и наконец закончится война.
OBOZ.UA собрал список искренних поздравлений для родных и друзей. Выбирайте красивое стихотворение, открытку или поздравление в прозе, чтобы поднять настроение и подарить теплые эмоции в этот праздник.
Поздравление в прозе
З Новим роком! Нехай цей непередбачуваний рік стане для нас початком чогось нового і прекрасного. Нехай цей рік подарує нам все те, про що кожен із нас мріє. Нехай він відкриє двері в чудовий світ щастя, усмішок, тепла і затишку, серед яких не буде місця печалі і розчарування. Мені дуже хочеться, щоб цей рік став для нас по-справжньому чарівним, щоб він зміг би подарувати нам стільки приємних вражень і радісних моментів, скільки ми тільки змогли б побажати. І нехай цей рік стане для нас незабутнім!
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З Новим роком! Нехай цей рік стане роком зростання, все погане забудеться, і збудуться всі ваші бажання. Зробіть своє життя мрією, а свою мрію – реальністю. Вдалого вам року.
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З Новим роком! Бажаю цього року багато радості та тепла. Нехай щастям і добротою наповнений буде будинок кожного з нас. Нехай життя заграє яскравими барвами. Усім чудового настрою на найближчі 365 днів. Бажаю вам щастя, кохання, здоров'я, достатку, сімейного благополуччя. Нехай же цей рік принесе нам масу позитиву і приємних подій! Все погане нехай залишається минулого року. І щоб у новому році щодня був сповнений радістю та любов'ю. З новим щастям!
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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому будинку цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних та щасливих днів! Бажаю, щоб у новому році виповнились усі ваші мрії та бажання!
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З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла та світла. Нехай він буде повний яскравих фарб, приємних вражень і радісних подій. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими та успішними!
Поздравления в стихах
Ялинку дружно прикрашайте,
Новому року двері відчиняйте.
Вітаю з Новим роком вас
У цей святковий дивний час.
Нехай пухнастий білий сніг
Засипле щастям ваш поріг.
Добробуту бажаю і добра,
Щастя, злагоди, сімейного тепла.
***
З Новим роком, любі друзі!
Хай він почнеться в білій смузі,
І світлі будуть його дні,
Щасливі, добрі і ясні!
В душі хай буде світло й чисто,
Хай світить сонце променисте.
Натхнення, затишку, тепла,
Любові, миру і добра!
***
Новий рік чарує дивом
Білосніжним і красивим,
Щастя в пазусі несе,
Щоб було у вас усе:
Настрій, радість і надія
На Нового чародія.
Зустрічайте гостя в хату,
У хороми і палати,
Снігом, віхоли шатром,
З подарунками й добром!
***
Новий рік – чарівне свято,
Все, що хочеться – проси.
Все здійсниться так, як треба,
Диво в гості запроси!
Побажаю я любові
І здоров’я, і краси.
Та фінансів вам доволі
На майбутні часи!
***
З Новим роком вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
Гроші теж хай завітають
В новорічну, славну ніч,
Хай достаток процвітає,
Гра завжди вартує світ!
Ранее OBOZ.UA публиковал советы, которые помогут привлечь в дом счастье в новом году.
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