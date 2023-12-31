Поздравления с наступающим Новым годом-2024: картинки и открытки

Новый год – это уютный, семейный праздник, который с нетерпением ждут украинцы. Хочется верить, что в следующем году сбудутся заветные мечты, восторжествует мир и благополучие в каждом доме и наконец закончится война.

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OBOZ.UA собрал список искренних поздравлений для родных и друзей. Выбирайте красивое стихотворение, открытку или поздравление в прозе, чтобы поднять настроение и подарить теплые эмоции в этот праздник.

Поздравление в прозе

З Новим роком! Нехай цей непередбачуваний рік стане для нас початком чогось нового і прекрасного. Нехай цей рік подарує нам все те, про що кожен із нас мріє. Нехай він відкриє двері в чудовий світ щастя, усмішок, тепла і затишку, серед яких не буде місця печалі і розчарування. Мені дуже хочеться, щоб цей рік став для нас по-справжньому чарівним, щоб він зміг би подарувати нам стільки приємних вражень і радісних моментів, скільки ми тільки змогли б побажати. І нехай цей рік стане для нас незабутнім!

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З Новим роком! Нехай цей рік стане роком зростання, все погане забудеться, і збудуться всі ваші бажання. Зробіть своє життя мрією, а свою мрію – реальністю. Вдалого вам року.

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З Новим роком! Бажаю цього року багато радості та тепла. Нехай щастям і добротою наповнений буде будинок кожного з нас. Нехай життя заграє яскравими барвами. Усім чудового настрою на найближчі 365 днів. Бажаю вам щастя, кохання, здоров'я, достатку, сімейного благополуччя. Нехай же цей рік принесе нам масу позитиву і приємних подій! Все погане нехай залишається минулого року. І щоб у новому році щодня був сповнений радістю та любов'ю. З новим щастям!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому будинку цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних та щасливих днів! Бажаю, щоб у новому році виповнились усі ваші мрії та бажання!

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З Новим роком! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла та світла. Нехай він буде повний яскравих фарб, приємних вражень і радісних подій. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими та успішними!

Поздравления в стихах

Ялинку дружно прикрашайте,

Новому року двері відчиняйте.

Вітаю з Новим роком вас

У цей святковий дивний час.

Нехай пухнастий білий сніг

Засипле щастям ваш поріг.

Добробуту бажаю і добра,

Щастя, злагоди, сімейного тепла.

***

З Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

***

Новий рік чарує дивом

Білосніжним і красивим,

Щастя в пазусі несе,

Щоб було у вас усе:

Настрій, радість і надія

На Нового чародія.

Зустрічайте гостя в хату,

У хороми і палати,

Снігом, віхоли шатром,

З подарунками й добром!

***

Новий рік – чарівне свято,

Все, що хочеться – проси.

Все здійсниться так, як треба,

Диво в гості запроси!

Побажаю я любові

І здоров’я, і краси.

Та фінансів вам доволі

На майбутні часи!

***

З Новим роком вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує світ!

Ранее OBOZ.UA публиковал советы, которые помогут привлечь в дом счастье в новом году.

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