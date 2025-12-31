С Новым годом, украинцы! Красивые поздравления, картинки и открытки

За считанные минуты до Нового года мы не только подводим итоги прошедших 12 месяцев. Это также время теплых слов, искренних пожеланий и надежд на лучшее – для себя, своих близких и всех, кто рядом.

Новогодние поздравления помогают поделиться добротой, поддержкой и благодарностью, создают особую атмосферу радости и ожидания новых возможностей. OBOZ.UA предлагает подборку замечательных пожеланий, которые станут уместными в разных ситуациях и подойдут для родных и близких. Выбирайте слова, которые искренне откликнутся вам и станут теплым напоминанием о ваших искренних чувствах.

В этот праздничный день хочу поздравить вас с Новым годом! Пусть в вашей семье всегда царят любовь, счастье и благодать. Пусть здоровья прибавляется каждый день. Улыбки пусть освещают все вокруг, а взгляд пусть блестит так, словно новогодняя елка. С праздником вас!

Поздравляю с Новым годом! Желаю мира и благополучия, счастья и здоровья. Пусть вместе с новым годом придет любовь, надежда и удача, пусть вместе с новогодними огоньками засияет и твое сердце. Желаю тебе веселого года, больших событий и радости!

С Новым годом! Пусть все трудности и неприятности останутся в прошлом. Желаю вам светлых эмоций, веселых приключений, настоящей дружбы и искренней любви. Также желаю финансового благополучия, вдохновения в делах, семейной гармонии и безграничного оптимизма. И пусть новый год станет годом осуществления самых смелых замыслов!

Поздравляю с Новым годом. Пусть он завалит вас кучей мелких радостей, которые складываются в большое счастье. Желаю, чтобы каждое утро начиналось с кофе и хорошей новости, вечер заканчивался смехом, а ночь – спокойным сном. Пусть здоровье держится крепко, кошелек толстеет, сердце бьется ровно от любви. Пусть работа идет как по маслу, мечты четко исполняются, а вокруг всегда пахнет свежей выпечкой и хвойными ветками.

С Новым годом! Пусть год будет полон света, улыбок, доброты и вдохновения. Желаю, чтобы все трудности исчезли, как снег на солнце, а взамен пришли новые силы, счастье, любовь и мир в сердце. Пусть этот год подарит больше, чем ожидаешь!

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы он стал началом новой полосы везения в вашей жизни. Пусть все невзгоды отступят, все проблемы решатся, все мечты осуществятся. Желаю вам крепкого здоровья, безграничного счастья, беззаботной жизни. Также желаю интересных проектов, успешных сделок, выгодных предложений, приятных знакомств. Пусть ваш дом будет полной чашей, семья живет в согласии, а сердце поет от радости. И пусть каждый день приносит вам что-то приятное и неожиданное!

Поздравляю с Новым годом от души. Пусть он откроет для вас двери, за которыми ждут только приятные сюрпризы. Желаю, чтобы болезни обходили стороной, счета оплачивались сами, а мечты сбрасывали вам сообщение "готово". Пусть любимый человек удивляет каждый день, работа радует зарплатой, а выходные длятся вечно. Пусть все вокруг становится немного добрее, немного ярче, немного вашим.

С Новым годом! Пусть он принесет вам все самое лучшее, что только возможно. Желаю счастливых дней, спокойных ночей, хорошего настроения и крепкого здоровья. Также желаю успеха в работе, гармонии в семье, взаимопонимания с друзьями и достатка в доме. Пусть впереди вас ждут только положительные изменения, приятные события и радостные новости. И пусть ваша жизнь будет наполнена настоящим счастьем!

Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год начнется с улыбки и хорошего настроения, принесет хорошие новости, теплые встречи и искренние объятия. Желаю мира, здоровья, любви, стабильности и душевного комфорта. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, удачей и приятными событиями.

С Новым годом всех поздравляю и желаю с каждым годом меняться к лучшему, чувствовать по новому, открываться вселенной с другой стороны и пробовать то, чего еще никогда не делал! Пусть новый год подарит новые ощущения, полезные знакомства, приятные и особенные встречи!

