С Масленицей! Искренние и смешные поздравления с праздником

В этом году Масленица поздняя, ведь и Пасха будет только в мае. Начинаются празднования с 11 марта и продлятся до 17 числа.

С религиозной точки зрения эта неделя считается подготовкой именно к периоду поста. Люди постепенно отказываются от скоромной пищи, а завершают все Прощенным воскресеньем. С народной – это веселый праздник прощания с зимой и встречи весны, когда принято веселиться и есть много вареников. OBOZ.UA публикует подборку поздравлений, которыми можно пожелать близким веселой Масленицы.

Весь народ радіє,

Бо настало свято,

Дочекались Колодія

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

Вареники зі сметаною,

Щоб як пити – то не гірко,

Їсти – в роті тануло!

***

Масниця до нас прийшла,

Значить, тут уже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Хай усе ведеться гладко!

Налисників удосталь з маслом,

Щоби життя було прекрасним!

Ти на Масницю їж,

Ти на Масницю пий —

Щоб весело жилося,

Щоб хотілося і моглося.

***

Із Масницею вітаємо!

Усіляких гараздів бажаємо!

Варениками обʼїдайтеся

Зі щастям не розлучайтеся!

***

Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть прошедшая зима унесет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

***

В эти праздничные дни мы провожаем зиму, а с ней – и все беды и невзгоды! На пороге весны, этого вкусного веселого праздника, хочется пожелать обновления и счастливых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, согласия и достатка. Пусть солнце светит ярче, беды уходят, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей вас!

Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной. С праздником вас!

***

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметана.

***

Поздравляю вас с Масленицей! С приходом весны, с ярким солнышком и чистым небом, с угощениями и весельем! Пусть в эти праздничные дни и весь год, в вашей душе цветет и пахнет весна! Любви вам и силы, добра и стойкости!

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