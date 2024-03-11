С Масленицей! Искренние и смешные поздравления с праздником
В этом году Масленица поздняя, ведь и Пасха будет только в мае. Начинаются празднования с 11 марта и продлятся до 17 числа.
С религиозной точки зрения эта неделя считается подготовкой именно к периоду поста. Люди постепенно отказываются от скоромной пищи, а завершают все Прощенным воскресеньем. С народной – это веселый праздник прощания с зимой и встречи весны, когда принято веселиться и есть много вареников. OBOZ.UA публикует подборку поздравлений, которыми можно пожелать близким веселой Масленицы.
Весь народ радіє,
Бо настало свято,
Дочекались Колодія
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
Вареники зі сметаною,
Щоб як пити – то не гірко,
Їсти – в роті тануло!
***
Масниця до нас прийшла,
Значить, тут уже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Хай усе ведеться гладко!
Налисників удосталь з маслом,
Щоби життя було прекрасним!
Ти на Масницю їж,
Ти на Масницю пий —
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося і моглося.
***
Із Масницею вітаємо!
Усіляких гараздів бажаємо!
Варениками обʼїдайтеся
Зі щастям не розлучайтеся!
***
Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть прошедшая зима унесет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!
***
В эти праздничные дни мы провожаем зиму, а с ней – и все беды и невзгоды! На пороге весны, этого вкусного веселого праздника, хочется пожелать обновления и счастливых дней, щедрого стола, гостеприимного дома, согласия и достатка. Пусть солнце светит ярче, беды уходят, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей вас!
Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной. С праздником вас!
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Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметана.
***
Поздравляю вас с Масленицей! С приходом весны, с ярким солнышком и чистым небом, с угощениями и весельем! Пусть в эти праздничные дни и весь год, в вашей душе цветет и пахнет весна! Любви вам и силы, добра и стойкости!
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