'Публично почти ничего не можем рассказать': Зеленский поздравил работников внешней разведки Украины с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником сотрудников Службы внешней разведки. Глава государства отметил работу разведчиков, эффективность которой становится предпосылкой многих достижений Украины.

Видео дня

Соответствующее сообщение президент разместил в своем Telegram-канале. Президент отметил, что значительная часть работы разведки не освещается публично, однако она очень важна для государства.

Глава государства отметил, что наши меры по обороне, наша дипломатическая деятельность, а также активные шаги как на фронте, так и в международных отношениях, основываются на информации, предоставляемой специалистами нашей внешней разведки.

"Сегодня отмечается День внешней разведки Украины. Людей, которые помогают государству узнавать реальную ситуацию на каждом из направлений. Институции, эффективность которой становится предпосылкой многих достижений Украины.

Публично о деталях работы СВРУ почти ничего не можем рассказать. Теперь не время. Но наша защита, наша дипломатическая работа, наши активные действия и на фронте, и в международных отношениях основываются, в частности, на информации, предоставляемой специалистами нашей внешней разведки. Спасибо и поздравляю с вашим профессиональным днем!" – написал президент.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня Соборности Зеленский вручил государственные награды военным и гражданским, которые отличились в защите Украины. На церемонию пригласили медицинских работников, волонтеров, военнослужащих, энергетиков, представителей местных властей.

Как ранее писал OBOZ.UA, поздравляя граждан с праздником Дня Соборности, Владимир Зеленский отметил: только сильные украинцы могут стать едиными, и только единые украинцы могут быть сильными. В то же время Валерий Залужный в своем поздравлении напомнил о героизме воинов, поскольку они как никто знают цену каждого клочка украинской земли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!