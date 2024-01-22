'Боремся все': Зеленский обратился к украинцам в День Соборности Украины и отметил подвиг защитников. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случают Дня Соборности и отметил подвиг наших защитников. Глава государства заявил, что только сильные украинцы могут стать едиными и только единые украинцы могут быть сильными.

Видео дня

По словам президента, после начала полномасштабной войны украинцы показали, что соборность и самостоятельность Украины настоящие, а не декларативные ценности. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении утром 22 января.

Зеленский подчеркнул, что только в единстве украинцы заставят российских оккупантов уйти из нашей страны, чтобы слова акта объединения оторванных друг от друга частей Украины вновь прозвучали и стали реальностью.

"Сегодня каждый украинец бьется за каждого украинца, доводя, что, когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все! И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголку которой 24 февраля прозвучало – я украинец", – сказал президент.

Также в своем видеообращении президент анонсировал, что внесет в Верховную Раду законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и внедрить институт множественного гражданства. По словам Зеленского, это позволит иметь гражданство всем этническим украинцам и их потомках с разных стран мира кроме граждан страны-агрессора РФ.

Кроме того, глава государства заявил, что подписал указ про исторически заселенные украинцами территории Российской Федерации. Президент подчеркнул, что это позволит вернуть правду об историческом прошлом ради украинского будущего.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не могут позволить себе усталость от полномасштабной войны с Россией. Глава государства подчеркнул, что важно защищать страну не только на фронте, но и в тылу. По словам президента, миллионы украинцев продолжают делать важные вещи для борьбы с агрессором.

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