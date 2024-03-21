Православный календарь на апрель-2024: как изменились даты праздников

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней. Некоторые майские праздники, например, праздник Георгия (Юрия) Победоносца теперь приходится на 23 апреля. Также традиционное Вербное воскресенье будем отмечать 28 апреля.

Пасха в этом году поздняя и приходится на 5 мая, поэтому весь апрель продлится Великий пост, предусматривающий не только ограничение в пище, но и духовное очищение. OBOZ.UA публикует подробный календарь православных праздников на апрель-2024.

Православный календарь на апрель-2024

1 апреля – день памяти преподобной Марии Египетской;

2 апреля – день преподобного Тита Чудотворца;

3 апреля – день памяти преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;

4 апреля – день памяти преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосима;

5 апреля – мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона;

6 апреля – день архиепископа Евтихия и мученика Иеремия;

7 апреля – верующие чтят преподобных Георгия и Даниила;

8 апреля – день памяти Апостолов от 70-ти;

9 апреля – верующие вспоминают мученика Евпсихия;

10 апреля – день мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других;

11 апреля – день священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;

12 апреля – день преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского;

13 апреля – чествование памяти священномученика Артемона;

14 апреля – день памяти святого Мартына, исповедника, Папы Римского;

15 апреля – день апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины, Анастасии и других;

16 апреля – чествование мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы;

17 апреля – день священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия;

18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

19 апреля – день памяти преподобного Иоанна Печерника;

20 апреля – день памяти преподобного Теодора Трихины;

21 апреля – день священномученика Януария;

22 апреля – преподобного Теодора Сикеота и Виталия;

23 апреля – день великомученика Георгия (Юрия) Победителя;

24 апреля – мученика Саввы Стратилата;

25 апреля – день святого апостола Марка;

26 апреля – день священномученика Василия, епископа Амасийского;

27 апреля – день священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского;

28 апреля – Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье; честь памяти мучеников Максима и Дады;

29 апреля – день святых девяти мучеников в Кизице; преподобного Мемнона;

30 апреля – день памяти святого апостола Иакова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о традициях и правилах соблюдения Великого поста.

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