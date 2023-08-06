В Украине кардинально изменится церковный календарь: когда будут основные праздники

В Украине уже 1 сентября вступит в силу календарная реформа ПЦУ, согласно которой важные церковные даты верующие будут отмечать раньше. В то же время изменятся и даты некоторых государственных праздников.

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К примеру, среди первых перенесут Рождество и Покров, а вторых – День Украинской Государственности и День защитников и защитниц. OBOZREVATEL решил напомнить, какие праздники получат новые даты после перехода церкви на новоюлианский календарь.

Причина перенесения праздников

В этом году 27 июля Поместный собор Православной церкви Украины (ПЦУ) окончательно утвердил переход на новоюлианский календарь с нового церковного года – 1 сентября 2023-го.

Решение стало историческим, поскольку многие годы украинская церковь имела юлианское исчисление, которое было одним из элементов российской церковной традиции.

Новоюлианский календарь во всем совпадает с григорианским, который является общепринятым стандартом для большинства стран мира, а также используется в римско-католических церквях.

После перехода на новый календарь в Украине даты православных праздников сместятся на 13 дней назад и будут совпадать с католическими, кроме Пасхи и связанных с ней важных дат (правила вычисления Пасхалии в григорианском и новоюлианском стилях отличаются).

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) тоже с 1 сентября 2023 года переходит на новоюлианский календарь. Но и в ВЦУ, и в УГКЦ приходам позволяют по собственному желанию придерживаться "старого стиля".

Список праздников по новому календарю

Даты так называемых непереходных церковных праздников в Украине изменятся уже с осени 2023 года:

– Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) – 8 сентября (ранее 21 сентября);

– Воздвижение Честного Креста Господня – 14 сентября (ранее 27 сентября);

– Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее 14 октября);

– Введение в Храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) – 21 ноября (ранее – 4 декабря);

– Андрея Первозванного – 30 ноября (ранее – 13 декабря);

– День святого Николая – 6 декабря (ранее – 19 декабря);

– Рождество – 25 декабря (ранее – 7 января);

– Собор Пресвятой Богородицы – 26 декабря (ранее – 8 января);

– День преподобной Мелании (в народе Щедрый вечер, Маланки) – 31 декабря (ранее – 13 января);

– Святого Василия Великого – 1 января (ранее – 14 января);

– Крещение Господне – 6 января (ранее – 19 января);

– Сретение Господне – 2 февраля (ранее – 15 февраля);

– Благовещение Девы Марии – 25 марта (ранее – 7 апреля);

– Рождество Ивана Крестителя (в народе Ивана Купала) – 24 июня (ранее – 7 июля);

– Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня (ранее 12 июля);

– День Илии Пророка – 20 июля (ранее 2 августа);

– Вынесение честных деревьев Животворческого Креста Господня (в народе Маковея, Медовый Спас) – 1 августа (ранее – 14 августа);

– Преображение Господне (в народе Яблочный Спас) – 6 августа (ранее – 19 августа);

– Успение Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) – 15 августа (ранее – 28 августа);

– Усекновение председателя Ивана Предтечи – 29 августа (ранее – 11 сентября).

Периоды церковного поста с переходом на новый юлианский стиль также изменятся :

– Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря (ранее – с 28 ноября по 6 января);

– Успенский пост – с 1 по 14 августа (ранее – с 14 по 27 августа);

– окончание Петропавловского поста – 28 июня (ранее – 11 июля).

Какие праздники останутся по "старому стилю"?

После перехода на новый календарь никаких изменений не будет для Великого поста, Пасхи, Троицы, Вербного воскресенья и Вознесения.

Праздник Воскресения Христова ежегодно приходится на разные даты (в период между 4 апреля и 8 мая) и исчисляется по правилу Никейского собора:

– после весеннего равноденствия (21 марта);

– после первого полнолуния после равноденствия;

– в следующее воскресенье после полнолуния;

– после еврейского праздника Песах, поскольку по Евангелию Христос воскрес после Песаха.

В то время как к дате Пасхи привязаны:

– период Великого Поста, Вербное воскресенье (за 7 дней до Пасхи);

– Вознесение (на 40 день после Пасхи);

– Троица (на 50 день после Пасхи);

– начало Петропавловского поста (через 57 дней после Пасхи).

Определение даты Пасхи на протяжении веков было предметом противоречий между разными церковными конфессиями. Православная церковь в свое время не согласилась переходить с юлианского на григорианский календарь, поскольку в нем в некоторые годы Воскресение Христово могло выпадать раньше даты еврейской Пасхи, что не соответствовало установленному порядку Никейского собора.

Впоследствии в большинстве православных церквей была проведена календарная реформа и принято новое исчисление – новоюлианское. Однако правило определения Пасхи в ней так и осталось без изменений.

Поэтому православные в Украине и римо-католики будут отмечать Пасху, Вознесение и Троицу в разные дни. Украинские греко-католики также будут использовать новоюлианский стиль.

Даты этих праздников в 2024 году:

– Вербное воскресенье – 24 марта у римо-католиков, 28 апреля у православных и греко-католиков;

– Вознесение – 9 мая у римо-католиков, 13 июня у православных и греко-католиков;

– Троица – 19 мая у римо-католиков, 23 июня у православных и греко-католиков;

– Великий пост – с 14 февраля по 30 мая у римо-католиков, с 18 марта по 4 мая у православных и греко-католиков;

– Пасха – 31 марта у римо-католиков, 5 мая у православных и греко-католиков.

Как государственные праздники будут связаны с церковными?

В Украине ряд церковных праздников имеют статус государственных. Одно из них – Рождество Христово, которому в последние несколько лет на государственном уровне было установлено две даты – 25 декабря и 7 января. После церковной реформы Кабмин окончательно утвердил датой празднования Рождества именно 25 декабря.

Вместе с переходом на новый календарь ПЦУ перенесла еще несколько важных дат:

– День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси – 15 июля вместо 28 июля (в церковном календаре – день памяти равноапостольного князя Киевского Владимира Великого);

– День защитников и защитниц – 1 октября вместо 14 октября (по традиции, отмечается в День Покрова Пресвятой Богородицы);

– День украинской письменности и языка – 27 октября вместо 9 ноября (в церковном календаре – день памяти Преподобного Нестора Летописца);

– День усыновления – 17 сентября вместо 30 сентября (в церковном календаре – день памяти святых великомучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии).

Добавим, что Рождество, День Украинской Государственности, День защитников и защитниц являются официальными нерабочими днями, однако из-за военного положения в Украине все дополнительные выходные отменены.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) пояснил, что переход на новый календарь был утвержден с условием, что часть православных верующих, желающая использовать "старый" календарь, сможет его соблюдать. Соответственно, некоторое время будут параллельно сосуществовать два календаря.

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