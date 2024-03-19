Великий пост: правила питания по дням

Великий пост – это важный период в жизни каждого православного верующего. Это период воздержания от определенных телесных наслаждений, как пища, что согласно церковной традиции помогает очистить душу перед великим праздником Пасхи. Но поститься нужно по правилам.

OBOZ.UA рассказывает, какие правила действуют в семинедельный Великий пост. И напоминает, что в 2024 году у православных он начался 18 марта и закончится 4 мая – в канун Пасхи.

Значение Великого поста

Сама традиция поститься перед Пасхой связана с эпизодом из жизни Иисуса Христа, когда он на 40 дней ушел в пустыню, где соблюдал пост и смог устоять перед дьяволом, пытавшимся его соблазнить. Христиане пытаются каждый год повторить этот подвиг. К ограничениям в пище также пытаются добавлять ограничения в других удовольствиях и развлечениях. Считается, что весь период поста следует посвятить очищению души и развитию своей духовности.

В пище строгие ограничения накладываются на продукты животного происхождения – мясо, молоко, яйца, а также алкоголь. Рыбу и масло можно употреблять только в отдельные дни. Порой разрешается небольшая порция вина. Также в дни строжайшего поста рекомендуется отказаться от горячей пищи.

Самые суровые дни поста

Наиболее строгими являются ограничения в пище в первую и последнюю недели поста. Последняя также называется Страстной седмицей и посвящена страданиям и смерти, Иисуса Христа, а также скорби по нему.

Итак, в первый день поста следует полностью отказаться от еды и пить только воду. В понедельник, среду и пятницу каждый раз следует соблюдать пост неукоснительно. Ослабления (горячая еда, масло, вино) допускаются по выходным и особенно в церковные праздники, выпадающие на период поста. Страстная седмица вся должна быть посвящена строгому посту, а в пятницу на этой неделе рекомендуется отказаться от еды вообще.

Ограничение рациона по дням

Если составить календарь по дням недели для Великого поста, то ограничения и рекомендации будут следующие:

понедельник, среда и пятница – лучше отдать предпочтение невареной пище, не употреблять растительное масло, отдавать предпочтение хлебу, овощам, фруктам и сухофруктам, орехам, пить воду;

вторник и четверг – дни незначительного ослабления, когда можно употреблять горячие блюда, но без масла, в эти дни допускаются каши, постные супы, вареные овощные блюда;

суббота и воскресенье – на выходные можно позволить себе не только горячую еду, но и немного масла и небольшой бокал вина.

В праздник Благовещения и в Вербное воскресенье в дополнение к маслу и вину разрешается употреблять рыбу и морепродукты. Такое послабление происходит только дважды.

Ослабление поста

Приведенные выше рекомендации строго обязательны только для монахов. Миряне могут, например, не соблюдать сухоедение ежедневно и есть не один раз в день, а дважда или трижды. Хотя важно при этом, например, не переедать.

Ограничения в продуктах могут быть сняты с детей, беременных и кормящих женщин, больных и слабых здоровьем людей, а также с тех, кто из-за сложных жизненных обстоятельств не может держать пост. Главное для них в этот важный период заботиться о чистоте помыслов и действий, не злословить, не конфликтовать и очищать душу молитвой.

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