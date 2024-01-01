Обрезание Господне: почему перенесли праздник, традиции и что нельзя делать

Обрезание Господне, пусть и не входит в перечень 12 величайших праздников православной церкви, но является весьма уважаемым церковью. И с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь оно тоже изменило дату.

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OBOZ.UA рассказывает, когда теперь православные и греко-католики Украины отмечают это торжество. А также о его традициях и запретах.

Когда празднуют Обрезание Господне по новому календарю

Согласно библейской легенде, на седьмой день после рождения Мария и Иосиф принесли маленького сына в храм, чтобы провести ему обярд обрезания. В этот же день он официально получил имя Иисуса.

Следовательно, этот праздник отмечается и сейчас на седьмой день после Рождества. После переноса дат в церковном календаре на 13 дней назад, чествование этого события приходится на 1 января. В этот же день Православная церковь Украины отмечает праздник Василия Великого, посвященный одному из отцов церкви. То есть, с точки зрения религии 1 января теперь тоже является большим праздничным днем.

Традиции праздника

В первый день нового года, который совпадает с праздником Обрезания Господнего, украинцы традиционно щедруют и посевают на богатый год и хороший урожай. Также в этот день готовят щедрую кутью. В отличие от рождественской, ее приправляют маслом или салом, ведь пост кончился. На праздничный стол также ставят блюда из свинины. Девушки в этот день гадают на суженого. Все веселятся и отдыхают и чествуют новорожденного Христа молитвой.

Запреты на праздник Обрезания

Поскольку это праздничный день, под запретом в народе находился любой труд. День необходимо было посвятить отдыху и веселью. Также важно было символически заложить основу удачи и благосостояния на весь год. Поэтому в народе придерживались следующих примет:

не выносили мусор, чтобы не вынести богатство из дома;

не отказывали в помощи и милостыне, чтобы самим не остаться наедине с бедой или проблемой;

не давали в долг деньги, чтобы не провести год в нищете;

не считали мелочь и вообще старались обходить денежные дела, чтобы весь год не заниматься ими, а жить в достатке;

не ругались и не желали зла, чтобы не наполнить ссорами весь год.

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