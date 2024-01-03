Когда Пасха в 2024 году: какого числа по новому календарю в Украине

Одним из любимых праздников украинцев всегда была Пасха – главный праздник весны. Его дата ежегодно меняется, а вместе с ним и несколько связанных событий и праздников, как Великий пост или Троица.

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Примечательно, что с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь подход к исчислению даты Пасхи не изменился – это основное расхождение между ним и григорианским календарем, которым пользуется католическая и другие церкви западного обряда. OBOZ.UA узнавал, когда будут праздновать пасхальные праздники православные и католики в Украине.

В какую дату праздновать Пасху в 2024 году

В 2024 году православные и греко-католики Украины будут отмечать Пасху 5 мая. Это одна из самых поздних возможных дат. Праздник может выпадать на период между 22 марта и 8 мая.

Между тем, как у католиков и протестантов Пасха будет, наоборот, одной из самых ранних. Церкви западного обряда будут праздновать Воскресение Христово 31 марта.

Когда начинается Великий пост в 2024 году

Соответственно, расхождения будут и в дате начала Великого поста. У православных он длится семь недель, а значит, начнется с 18 марта. Ему предшествует празднование Масленицы и Прощенное воскресенье. Закончится пост 4 мая.

Католики начнут период поста гораздо раньше. В 2024 году его начало выпадает на день Валентина. Продлится пост для христиан западного обряда с 14 февраля по 30 марта.

Обе церкви самые строгие требования предъявляют к последней неделе поста. Ограничения в еде и развлечениях в этот период должны быть максимальными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в январе по новому календарю.

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