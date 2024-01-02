Когда отмечают Крещение и Татьянин день: какие праздники остались в январе

После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Следовательно, Крещение будет 6 января, а Татьянин день – 12 января.

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День трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого теперь приходится не на 12 февраля, а на 30 января. Детальнее о церковных и светских праздниках на январь-2024 читайте в материале OBOZ.UA.

Церковные праздники на январь-2024

Первый большой церковный праздник пришелся на 1 января. В этот день отмечали Обрезание Господне и день памяти Василия Великого;

Крещение Господне или Богоявление отныне праздновать следует 6 января. Согласно Новому Завету, крещение произошло на реке Иордан, когда Иисус пришел к Иоанну Крестителю. В христианской традиции это событие является одним из важнейших, ведь именно с этого момента началось служение Христа. Традиционно на Крещение святят воду, которая, по поверьям, имеет особую силу и способна исцелить от болезней.

День святой мученицы Татьяны будем отмечать 12 января (вместо 25 января). Татьяна жила в Риме в ІІІ веке и происходила из знатной христианской семьи. Она решила посвятить себя служению и не выходить замуж. Жила Татьяна во времена правления императора Александра Севера. Ее схватили с требованием поклониться идолу Аполлона, но она молилась Иисусу и, по преданию, статуя и часть храма обрушились. Татьяна подверглась пыткам, но очевидцы утверждали, что видели, как во время молитв над ней появлялись ангелы. Татьяна и ее отец были усечены мечом. Случилось это 12 января 226 года.

А 30 января следует чтить память трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Ранее праздник приходился на 12 февраля.

Государственные, профессиональные и международные праздники

1 января отмечают Новый год, а также День Всемирных молитв за мир.

4 января – Всемирный день азбуки Брайля, которую используют люди, лишенные зрения.

11 января – стоит не забыть поблагодарить всех, ведь отмечают всемирный день слова "спасибо".

12 января – Всемирный день дочери. В Украине чтят память политзаключенных.

16 января – Всемирный день Битлз.

20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов – День Автономной Республики Крым.

21 января – отмечают довольно милый праздник: Международный день объятий.

22 января – День Соборности Украины, когда был подписан Акт Соединения между УНР и ЗУНР.

24 января – Международный день образования и День внешней разведки Украины.

26 января – Всемирный день таможни. В Украине отмечается День работника контрольно-ревизионной службы.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Дата приурочена к освобождению концлагеря Аушвиц-Биркенау.

28 января – Международный день мобилизации против ядерной войны.

29 января – День памяти Героев Крут. Профессиональный праздник отмечают пожарные.

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины.

31 января – Международный день ювелира.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно купаться на Крещение и кому стоит воздержаться от купания.

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