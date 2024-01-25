Красивые поздравления с Днем рождения: пожелания мужу, отцу, брату
Как много важных мужчин окружают нас в жизни. Это и отец, который воспитал, и брат, который поддерживает, и мужчина, рядом с которым тепло и уютно. Все они заслуживают добрых слов в свой день рождения.
OBOZ.UA собрал поздравления для близких мужчин. Выбирайте стихотворные или прозаические на день рождения своих отца, брата или мужа.
Поздравления для отца
Любий таточко, рідненький,
З днем народження тебе!
Щастя, радості, натхнення,
Дуже я люблю тебе!
Ти — найкращий, розумніший,
Найдобріший серед всіх.
Хай звучить такий приємний,
Доброзичливий твій сміх!
Будь здоровим та щасливим,
Впевненим в собі завжди.
В злагоді живи, в комфорті,
Без проблем, та без біди!
***
Дорогий татусю, з святом!
В день народження багато
Зичу щастя і любові,
Щоб завжди ти був здоровий.
Хай в житті усе вдається,
Якнайкраще все складеться.
Везіння, достатку бажаю,
З днем народження, татку, вітаю!
***
Татко милий, привітання
З днем народження від нас.
Знай, що ти найкращий в світі,
В кожній сфері — просто клас.
Ми пишаймося тобою
І бажаємо добра.
Щоб до здійснення бажання
Тебе стежка привела.
Щоб ти був завжди здоровим,
Першим в справах і в сім’ї.
Пам’ятай, завжди горою
Діти за тобой твої.
***
Милый папа поздравляю с днем рождения! Ваша мудрость и огромный жизненный опыт всегда вдохновляли меня на достижение новых высот. Вы – настоящий пример силы, терпения и безграничной любви. Спасибо за вашу поддержку, за вашу неутомимость и за то, что всегда стоите рядом. Желаю вам крепкого здоровья, счастливых моментов и безграничного удовольствия от жизни. Пусть ваши дни будут наполнены теплом, радостью и гордостью за то, каким добрым подлинным ценностями вы научили меня.
***
Уважаемый отец! Ваша сильная воля и несравненная доброта всегда служили мне примером. Ваши достижения в жизни – это источник вдохновения для меня. Спасибо за ваши слова советов, за вашу неиссякаемую поддержку. Желаю вам неистощимой энергии, светлых моментов и гармонии во всех областях жизни!
***
Настоящий папа – это тот человек, который любит и всегда оберегает своих детей. С тобой, папочка, я никогда не чувствую себя незащищенно. Я всегда знаю, что рядом со мной надежная стена, за которой можно спрятаться и не беспокоиться о печали. Спасибо, отец, что в твоем сердце всегда находится уголок для меня. Люблю тебя и в день твоего рождения благодарю Бога за то, что ты рядом со мной, а еще прошу у Него для тебя крепкого здоровья и счастья.
***
Милый мой папа, с днем рождения! От всего сердца желаю тебе здоровья. Пусть найдутся силы для воплощения в жизнь твоих больших планов. Пусть твои действия будут решительными, вдохновляющими всю семью. Желаю всегда чувствовать нашу поддержку и любовь. Мы очень благодарны, что имеем такого папу!
Поздравления для мужа
З днем народження, коханий, я тебе вітаю!
І здоров’я в першу чергу міцного бажаю.
Ще бажаю тобі щастя, сили і наснаги,
Вірних друзів, а в роботі успіхів й поваги.
Як зустрілись, скільки б років після не минало,
Я ніколи про свій вибір не пошкодувала.
Найдорожчий ти для мене подарунок долі,
Весь цей час мене купаєш в ласках і любові.
С кожним днем лише сильніше я тебе кохаю,
І себе без тебе, милий, вже не уявляю.
***
Вітаю, тату дорогий!
Бажаю сили і снаги,
Бажаю успіхів, удачі,
Козацької бажаю вдачі.
Аби таланило в усьому,
Добром наповнився твій дім,
Аби вертався ти додому
І бачив щастя тільки в нім!
***
З днем народження, чудовий,
Мій коханий чоловік!
Будь веселий і здоровий,
Будь щасливий весь свій вік!
Як краплиночок у морі —
Стільки ясних тобі мрій,
Знай, що в радості і в горі
Я з тобою, милий мій!
***
Мій рідний, милий і коханий,
Прийми мої палкі вітання!
Перемагай і будь успішним,
Хай береже тебе Всевишній.
В кар’єрі будь на злітній смузі,
Май поруч добрих, вірних друзів,
Хай радість серце зігріває.
Понад усе тебе кохаю!
***
Ти — моя справжня половина,
Мій чоловік, моя родина.
З днем народження, мій милий,
Будь здоровий і щасливий!
У всьому успіхів бажаю,
Нехай душа твоя співає,
І хай все буде, як ти хочеш.
Я з тобою завжди поруч!
Нас с тобой соединила судьба и огромная любовь. Люблю тебя всегда и радуюсь, что именно ты мой муж. Поздравляю тебя с Днем Рождения. Желаю, чтобы тебе удалось претворить все твои планы в жизнь. Здоровья крепкого тебе и счастья!
***
Дорогой, в день рождения хочу признаться, что люблю, как в первую встречу. Счастлива быть твоей женой и желаю тебе вдохновенно и страстно воплощать все свои мечты в жизнь, чувствовать себя счастливым и полным сил!
***
Как хорошо шагать по жизни с любимым, любящим, заботливым человеком. Именно за тебя я искренне благодарю судьбы. Мой родной человек, поздравляю с днем рождения и хочу сказать, что ты мой самый лучший и верный выбор в жизни. Ты – моя надежная поддержка и опора. Люблю тебя и желаю нам обоим счастья, чтобы мы так же, как и теперь, могли обходить все невзгоды, шли вместе, держась крепко за руки, и достигали вершин.
***
Поздравляю тебя, мой неповторимый, с днем рождения твоего! Хочу крепко тебя обнять и напомнить, что ты смысл моей жизни, лучший человек, которого послала мне Судьба, и я никогда не перестану за это благодарить Небеса. Желаю тебе сегодня, чтобы твоя жизнь была интересной и яркой, чтобы работа доставляла удовольствие и отдачу, чтобы рядом были друзья, а здоровье никогда не подводило. Будь всегда счастлив, мой любимый и единственный!
Поздравления для брата
Братику, тебе вітаю
З днем народження сьогодні!
Я бажаю тобі щастя,
Радості і насолоди.
Мрії всі нехай здійсняться,
Щезнуть туги і тривоги,
Хай життя безхмарним буде
І легкими всі дороги!
***
Дорогий мій брате,
В це чудове свято
Ми тебе вітаєм
Та всіх благ бажаєм!
Будь здоровим та щасливим,
Добрим, щедрим, жартівливим,
Гарну вдачу завжди май
І про нас не забувай!
***
З днем народження, брате!
Бажаю щастя багато,
Здоров’я міцного,
Сонця ясного.
Щоб в житті добрі люди зустрілись,
І теплом душі поділились.
***
З народженням, брате рідненький!
Бажаємо міцності й сил.
Будь гарним таким козаченьком,
Не втрать своїх, братику, крил.
Злітай до вершин, наче сокіл,
І цілей своїх досягай.
Ледачим лиши сон та спокій,
А сам мрій, твори та кохай!
***
Брат, я тебя поздравляю с днем рождения! Желаю уверенно идти по жизни, сохраняя светлые воспоминания и надеясь на все хорошее. Пусть тебе во всем везет, пусть бодрость сил и хорошее настроение тебя никогда не покидают.
***
Дорогой брат, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастливой судьбы и яркой жизни, отважных поступков и добрых новостей, оптимистического настроения и светлых надежд, труда без усталости и радости без границ, искренней любви и крепкой дружбы.
***
Брат, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю обладать большой силой, счастливой судьбой, великолепной жизнью. Слушай свое сердце, иди за своей мечтой, не теряй своей любви и крепко держи удачу за хвост!
***
Родной мой братик – красивый и почтенный! Сердечно поздравляю тебя с днем рожденья! Желаю быть крепким, как дуб, здоровым и бодрым, как спортсмен, веселым и счастливым, как птичка, нежным, как утреннее солнышко, любящим, как Господь! Пусть всегда будут с тобой вера, надежда и любовь! Да хранит тебя Бог от дурного, а благословляет на все доброе, искреннее и праведное! Пусть твоя семья растет и богатеет и деньгами, и мечтами, и любовью! Пусть дом будет полон родных и верных друзей!
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