Красивые поздравления с Днем рождения: пожелания мужу, отцу, брату

Как много важных мужчин окружают нас в жизни. Это и отец, который воспитал, и брат, который поддерживает, и мужчина, рядом с которым тепло и уютно. Все они заслуживают добрых слов в свой день рождения.

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OBOZ.UA собрал поздравления для близких мужчин. Выбирайте стихотворные или прозаические на день рождения своих отца, брата или мужа.

Поздравления для отца

Любий таточко, рідненький,

З днем народження тебе!

Щастя, радості, натхнення,

Дуже я люблю тебе!

Ти — найкращий, розумніший,

Найдобріший серед всіх.

Хай звучить такий приємний,

Доброзичливий твій сміх!

Будь здоровим та щасливим,

Впевненим в собі завжди.

В злагоді живи, в комфорті,

Без проблем, та без біди!

***

Дорогий татусю, з святом!

В день народження багато

Зичу щастя і любові,

Щоб завжди ти був здоровий.

Хай в житті усе вдається,

Якнайкраще все складеться.

Везіння, достатку бажаю,

З днем народження, татку, вітаю!

***

Татко милий, привітання

З днем народження від нас.

Знай, що ти найкращий в світі,

В кожній сфері — просто клас.

Ми пишаймося тобою

І бажаємо добра.

Щоб до здійснення бажання

Тебе стежка привела.

Щоб ти був завжди здоровим,

Першим в справах і в сім’ї.

Пам’ятай, завжди горою

Діти за тобой твої.

***

Милый папа поздравляю с днем рождения! Ваша мудрость и огромный жизненный опыт всегда вдохновляли меня на достижение новых высот. Вы – настоящий пример силы, терпения и безграничной любви. Спасибо за вашу поддержку, за вашу неутомимость и за то, что всегда стоите рядом. Желаю вам крепкого здоровья, счастливых моментов и безграничного удовольствия от жизни. Пусть ваши дни будут наполнены теплом, радостью и гордостью за то, каким добрым подлинным ценностями вы научили меня.

***

Уважаемый отец! Ваша сильная воля и несравненная доброта всегда служили мне примером. Ваши достижения в жизни – это источник вдохновения для меня. Спасибо за ваши слова советов, за вашу неиссякаемую поддержку. Желаю вам неистощимой энергии, светлых моментов и гармонии во всех областях жизни!

***

Настоящий папа – это тот человек, который любит и всегда оберегает своих детей. С тобой, папочка, я никогда не чувствую себя незащищенно. Я всегда знаю, что рядом со мной надежная стена, за которой можно спрятаться и не беспокоиться о печали. Спасибо, отец, что в твоем сердце всегда находится уголок для меня. Люблю тебя и в день твоего рождения благодарю Бога за то, что ты рядом со мной, а еще прошу у Него для тебя крепкого здоровья и счастья.

***

Милый мой папа, с днем рождения! От всего сердца желаю тебе здоровья. Пусть найдутся силы для воплощения в жизнь твоих больших планов. Пусть твои действия будут решительными, вдохновляющими всю семью. Желаю всегда чувствовать нашу поддержку и любовь. Мы очень благодарны, что имеем такого папу!

Поздравления для мужа

З днем народження, коханий, я тебе вітаю!

І здоров’я в першу чергу міцного бажаю.

Ще бажаю тобі щастя, сили і наснаги,

Вірних друзів, а в роботі успіхів й поваги.

Як зустрілись, скільки б років після не минало,

Я ніколи про свій вибір не пошкодувала.

Найдорожчий ти для мене подарунок долі,

Весь цей час мене купаєш в ласках і любові.

С кожним днем лише сильніше я тебе кохаю,

І себе без тебе, милий, вже не уявляю.

***

Вітаю, тату дорогий!

Бажаю сили і снаги,

Бажаю успіхів, удачі,

Козацької бажаю вдачі.

Аби таланило в усьому,

Добром наповнився твій дім,

Аби вертався ти додому

І бачив щастя тільки в нім!

***

З днем народження, чудовий,

Мій коханий чоловік!

Будь веселий і здоровий,

Будь щасливий весь свій вік!

Як краплиночок у морі —

Стільки ясних тобі мрій,

Знай, що в радості і в горі

Я з тобою, милий мій!

***

Мій рідний, милий і коханий,

Прийми мої палкі вітання!

Перемагай і будь успішним,

Хай береже тебе Всевишній.

В кар’єрі будь на злітній смузі,

Май поруч добрих, вірних друзів,

Хай радість серце зігріває.

Понад усе тебе кохаю!

***

Ти — моя справжня половина,

Мій чоловік, моя родина.

З днем народження, мій милий,

Будь здоровий і щасливий!

У всьому успіхів бажаю,

Нехай душа твоя співає,

І хай все буде, як ти хочеш.

Я з тобою завжди поруч!

Нас с тобой соединила судьба и огромная любовь. Люблю тебя всегда и радуюсь, что именно ты мой муж. Поздравляю тебя с Днем Рождения. Желаю, чтобы тебе удалось претворить все твои планы в жизнь. Здоровья крепкого тебе и счастья!

***

Дорогой, в день рождения хочу признаться, что люблю, как в первую встречу. Счастлива быть твоей женой и желаю тебе вдохновенно и страстно воплощать все свои мечты в жизнь, чувствовать себя счастливым и полным сил!

***

Как хорошо шагать по жизни с любимым, любящим, заботливым человеком. Именно за тебя я искренне благодарю судьбы. Мой родной человек, поздравляю с днем рождения и хочу сказать, что ты мой самый лучший и верный выбор в жизни. Ты – моя надежная поддержка и опора. Люблю тебя и желаю нам обоим счастья, чтобы мы так же, как и теперь, могли обходить все невзгоды, шли вместе, держась крепко за руки, и достигали вершин.

***

Поздравляю тебя, мой неповторимый, с днем рождения твоего! Хочу крепко тебя обнять и напомнить, что ты смысл моей жизни, лучший человек, которого послала мне Судьба, и я никогда не перестану за это благодарить Небеса. Желаю тебе сегодня, чтобы твоя жизнь была интересной и яркой, чтобы работа доставляла удовольствие и отдачу, чтобы рядом были друзья, а здоровье никогда не подводило. Будь всегда счастлив, мой любимый и единственный!

Поздравления для брата

Братику, тебе вітаю

З днем народження сьогодні!

Я бажаю тобі щастя,

Радості і насолоди.

Мрії всі нехай здійсняться,

Щезнуть туги і тривоги,

Хай життя безхмарним буде

І легкими всі дороги!

***

Дорогий мій брате,

В це чудове свято

Ми тебе вітаєм

Та всіх благ бажаєм!

Будь здоровим та щасливим,

Добрим, щедрим, жартівливим,

Гарну вдачу завжди май

І про нас не забувай!

***

З днем народження, брате!

Бажаю щастя багато,

Здоров’я міцного,

Сонця ясного.

Щоб в житті добрі люди зустрілись,

І теплом душі поділились.

***

З народженням, брате рідненький!

Бажаємо міцності й сил.

Будь гарним таким козаченьком,

Не втрать своїх, братику, крил.

Злітай до вершин, наче сокіл,

І цілей своїх досягай.

Ледачим лиши сон та спокій,

А сам мрій, твори та кохай!

***

Брат, я тебя поздравляю с днем рождения! Желаю уверенно идти по жизни, сохраняя светлые воспоминания и надеясь на все хорошее. Пусть тебе во всем везет, пусть бодрость сил и хорошее настроение тебя никогда не покидают.

***

Дорогой брат, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастливой судьбы и яркой жизни, отважных поступков и добрых новостей, оптимистического настроения и светлых надежд, труда без усталости и радости без границ, искренней любви и крепкой дружбы.

***

Брат, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю обладать большой силой, счастливой судьбой, великолепной жизнью. Слушай свое сердце, иди за своей мечтой, не теряй своей любви и крепко держи удачу за хвост!

***

Родной мой братик – красивый и почтенный! Сердечно поздравляю тебя с днем рожденья! Желаю быть крепким, как дуб, здоровым и бодрым, как спортсмен, веселым и счастливым, как птичка, нежным, как утреннее солнышко, любящим, как Господь! Пусть всегда будут с тобой вера, надежда и любовь! Да хранит тебя Бог от дурного, а благословляет на все доброе, искреннее и праведное! Пусть твоя семья растет и богатеет и деньгами, и мечтами, и любовью! Пусть дом будет полон родных и верных друзей!

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