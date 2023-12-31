С Новым годом Дракона: оригинальные поздравления в стихах и прозе

2024 год по китайскому календарю – год Зеленого Деревянного Дракона, который ассоциируется с мудростью, знаниями, силой, властью, богатством и процветанием. Обязательно поздравьте своих родных и друзей с праздником, чтобы зарядить их позитивной энергией и яркими эмоциями в этот праздник.

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OBOZ.UA составил подборку оригинальных поздравлений в стихах и прозе. Удивите близких интересными пожеланиями.

Приветствие в прозе

З Новим 2024 роком! Бажаємо, щоб у вашому домі завжди було тепло, обіди – смачними, а дні – сповнені спокоєм і світлом. Бажаємо, щоб бажання швидко здійснювалися, а затишок, спокій, добро та достаток обігрівали серця! Нехай вогник яскраво горить у вашій душі, а Новий рік Зеленого Дракона приносить тільки хороші результати!

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Нехай у Новому році все для тебе легко складається, всі твої плани втілюються у життя, на роботі супроводжує успіх, а вдома панує тепло, до якого завжди хочеться повертатися! Бажаю тобі здоров’я, кохання, везіння і мирного неба над головою!

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Вітаю з Новим роком Дракона! Нехай у 2024 році крила Дракона будуть до вас лагідними, і нехай ваші мрії злітають, наче на крилах! А жар драконячого полум’я перетвориться у домашнє тепло, яке обігріватиме – та нізащо не обпалить!

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Сьогодні, напередодні Нового 2024 року, час відкрити своє серце для вражаючих можливостей, які він несе. Тож додай до свого життя трішки казкових мрій, і нехай вони стануть твоєю реальністю – зі швидкістю польоту Дракона!

Приветствие в стихах

Коли годинник б'є дванадцять,

А за вікном кружляє сніг,

Ми від душі поздоровляєм

З Роком Дракона Вас усіх.

Нехай він принесе Вам щастя,

Здоров'я, радість і добро,

І щоб всміхались ви частіше,

А сліз й на думці не було.

***

Сильні вдарили морози,

Сніг лежить вже на порозі.

До нас лине Новий рік,

Погулять би як торік!

Рік Дракона наступає

Він добра лиш нам бажає.

Зичить щастя нам на вік,

І здоров’я в Новий рік!

***

Хай тобі в Дракона році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома - скрізь.

Хай тобі насняться гроші

Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

Й не раз, не два – щоночі.

Але щастя – хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

***

Дракон стоїть вже на порозі,

Пора його нам всім вітать,

Бажаю щастя і здоров’я,

Веселих днів, лихих минать!

Дракончику наллєм поповній,

Бо водянеє це дитя,

Будем дружить, сьогодні модне

Це крокодилове маля!

Бажаю жить цей рік без суму,

Без крокодилячих слізок,

Скрутить в кишені часом дулю,

Щоб не взірвався Ваш мізок!

А ще бажаю Вам наснаги,

Та здійснень мрій всіх і думок,

А ще багато зичу щастя,

На весь Морозівський мішок!

Ранее OBOZ.UA публиковал список оригинальных идей, что подарить друзьям на Новый год.

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