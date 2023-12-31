С Новым годом Дракона: оригинальные поздравления в стихах и прозе
2024 год по китайскому календарю – год Зеленого Деревянного Дракона, который ассоциируется с мудростью, знаниями, силой, властью, богатством и процветанием. Обязательно поздравьте своих родных и друзей с праздником, чтобы зарядить их позитивной энергией и яркими эмоциями в этот праздник.
OBOZ.UA составил подборку оригинальных поздравлений в стихах и прозе. Удивите близких интересными пожеланиями.
Приветствие в прозе
З Новим 2024 роком! Бажаємо, щоб у вашому домі завжди було тепло, обіди – смачними, а дні – сповнені спокоєм і світлом. Бажаємо, щоб бажання швидко здійснювалися, а затишок, спокій, добро та достаток обігрівали серця! Нехай вогник яскраво горить у вашій душі, а Новий рік Зеленого Дракона приносить тільки хороші результати!
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Нехай у Новому році все для тебе легко складається, всі твої плани втілюються у життя, на роботі супроводжує успіх, а вдома панує тепло, до якого завжди хочеться повертатися! Бажаю тобі здоров’я, кохання, везіння і мирного неба над головою!
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Вітаю з Новим роком Дракона! Нехай у 2024 році крила Дракона будуть до вас лагідними, і нехай ваші мрії злітають, наче на крилах! А жар драконячого полум’я перетвориться у домашнє тепло, яке обігріватиме – та нізащо не обпалить!
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Сьогодні, напередодні Нового 2024 року, час відкрити своє серце для вражаючих можливостей, які він несе. Тож додай до свого життя трішки казкових мрій, і нехай вони стануть твоєю реальністю – зі швидкістю польоту Дракона!
Приветствие в стихах
Коли годинник б'є дванадцять,
А за вікном кружляє сніг,
Ми від душі поздоровляєм
З Роком Дракона Вас усіх.
Нехай він принесе Вам щастя,
Здоров'я, радість і добро,
І щоб всміхались ви частіше,
А сліз й на думці не було.
***
Сильні вдарили морози,
Сніг лежить вже на порозі.
До нас лине Новий рік,
Погулять би як торік!
Рік Дракона наступає
Він добра лиш нам бажає.
Зичить щастя нам на вік,
І здоров’я в Новий рік!
***
Хай тобі в Дракона році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома - скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
Й не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.
***
Дракон стоїть вже на порозі,
Пора його нам всім вітать,
Бажаю щастя і здоров’я,
Веселих днів, лихих минать!
Дракончику наллєм поповній,
Бо водянеє це дитя,
Будем дружить, сьогодні модне
Це крокодилове маля!
Бажаю жить цей рік без суму,
Без крокодилячих слізок,
Скрутить в кишені часом дулю,
Щоб не взірвався Ваш мізок!
А ще бажаю Вам наснаги,
Та здійснень мрій всіх і думок,
А ще багато зичу щастя,
На весь Морозівський мішок!
Ранее OBOZ.UA публиковал список оригинальных идей, что подарить друзьям на Новый год.
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