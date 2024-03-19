Когда будут праздновать Троицу в 2024 году: изменилась ли дата по новому календарю

Троица входит в список важнейших христианских праздников. В народе Троицу называют Зеленым воскресеньем или Пятидесятницей, ведь дата привязана к Пасхе. Поскольку Пасха в 2024 году приходится на 5 мая, Троицу будем праздновать поздно – 23 июня.

У христиан западного обряда Троица будет ранней – 19 мая. О традициях и приметах этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Дата Троицы

Зеленое воскресенье приходится на 50-й день после празднованияПасхи, и дата ежегодно меняется. У христиан восточного обряда Пасха приходится на 5 мая, а у верующих западного обряда – на 31 марта. Так что и дата Пятидесятницы существенно отличается: 23 июня и 19 мая соответственно.

Троица символизирует единство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Именно от этого и происходит основное название праздника.

История и традиции

Согласно библейским событиям, на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа перед его учениками явился Святой Дух. Так апостолы получили от него дар исцеления, изучили все языки, чтобы распространять христианство по миру.

Традиционно в храмах совершаются богослужения и вечерние службы.

Важнейшей и древнейшей традицией является украшение жилищ зеленью. Исследователи отмечают, что история Зеленых праздников уходит в языческие времена и связана с растительным культом – тогда наши далекие предки праздновали начало летнего календарного периода. В народе говорят, что зелень на Троицу обретает целебную силу и может защитить семью от болезней.

Накануне Троицы девушки ходили в поле и рвали душистые травы, которыми украшали ставни и иконы дома. Существовало поверье: если листья будут зелеными и свежими до следующего утра, в этом году беды минуют дом.

Народные приметы

На Троицу было принято проводить обряд сватовства – говорили, что невесты, засватанные на Зеленые праздники, будут иметь долгий и счастливый брак.

По погоде прочили будущий урожай: если после дождя вышло солнце – зерновые уродят щедро.

Дождливая погода указывала на теплое и хорошее лето.

Жара на Троицу – значит, и все лето будет засушливым.

А вот свадьбы на Троицу играть запрещалось. Также нельзя было делать домашние дела, заниматься рукоделием, рубить дрова, работать на земле.

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