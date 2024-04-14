Ходить околяса: что означает украинский фразеологизм

Украинский язык богат фразеологизмами – устойчивыми выражениями, которые придают языку образность, эмоциональность и глубину. Их настолько много, что не удивительно то, что многие из них вы никогда не слышали.

Одним из таких выражений является "ходити околяса". Детальнее о его значениях и способах применения в речи, рассказывает OBOZ.UA.

Словосочетание "ходити околяса" может иметь как прямое, так и переносное значение.

Прямое значение

Словосочетание "ходити околяса" в прямом значении означает – ходить по кругу, окольными путями.

Примеры:

Я туди й побіг околяса, далеко було, а братуха прямо пішов (Сл. Б. Грінченка);

Вони кружляли один довкола одного, походжали то боком, то околяса, погрозливо квоктали, а потім, як і годиться півням, затіяли бійку (В. Шкляр);

Переносное значение

В переносном смысле фраза "ходити околяса" употребляется тогда, когда человек, например, очень долго что-то рассказывает, но так и не переходит к существу. Или когда она очень долго не может решиться что-нибудь сделать.

Примеры:

Ні, справді-таки: цілих двадцять хвилин ходити околяса довкруг справи – і все з її вини (Л. Кононович);

Не ходи околяса, а скажи прямо, що ти хочеш.

Также, возможно, вы слышали русскую версию этого фразеологизма. Она звучит как "ходит вокруг да около".

Фразеологизмы формировались украинским народом на протяжении веков. Они являются кладезем народной мудрости, отражая опыт и жизненную философию наших предков.

Не пренебрегайте использованием устойчивых выражений, ведь только с помощью них мы можем сделать нашу речь более интересной, живой и отдать дань украинской культуре.

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