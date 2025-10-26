Хэллоуин 2025: точная дата и история мистического праздника

Хэллоуин – один из самых известных и одновременно самых загадочных праздников осени. Ежегодно его отмечают в десятках стран мира, превращая ночь с 31 октября на 1 ноября в яркое действо с костюмами, тыквами и тематическими украшениями.

Несмотря на современный развлекательный формат, праздник имеет древние кельтские корни и символизирует переход между миром живых и мертвых. OBOZ.UA рассказывает об истории и традициях мистического праздника.

Когда празднуют Хэллоуин в 2025 году

В 2025 году Хэллоуин традиционно будут отмечать в ночь с 31 октября на 1 ноября (в пятницу). Именно в это время, по древним поверьям, тонкая грань между миром живых и мертвых стирается, и души умерших могут посетить людей.

Происхождение и история праздника

Корни Хэллоуина насчитывают более двух тысяч лет – к кельтскому празднику Самайн, который отмечали жители древней Британии, Ирландии и северной Франции. Самайн символизировал конец лета и начало темного, холодного периода года.

Кельты верили, что именно этой ночью духи мертвых возвращаются на землю. Чтобы защититься, они зажигали костры, приносили жертвы богам, а также надевали маски из шкур и черепов животных, чтобы злые духи не узнали в них людей.

В VIII веке папа Григорий ІІІ провозгласил 1 ноября Днем почитания всех святых (All Hallows' Day), а вечер накануне получил название All Hallows' Eve, что со временем сократилось до знакомого нам Halloween.

Позже ирландские и шотландские эмигранты привезли этот праздник в США, где он приобрел современный вид – с костюмами, тыквами, шутками, "страшными" украшениями и веселыми детскими походами за конфетами.

Символы Хэллоуина

Самый известный символ праздника – светильник Джека, или тыква с вырезанным лицом, светящимся изнутри. Идея происходит от старой ирландской легенды о хитром Джеке, который обманул дьявола и был обречен блуждать по земле с куском угля в репе. Впоследствии, в США, репу заменили тыквой, которая была больше и удобнее для резьбы.

Другие традиционные символы – ведьмы на метлах, черные коты, летучие мыши, пауки, призраки, черепа и полная луна. Все, что связано с темнотой, загадочностью и потусторонним миром, стало частью эстетики Хэллоуина.

Традиции и приметы праздника

Хэллоуин полон древних суеверий. Считалось, что в этот вечер:

Нельзя впускать в дом черного кота – это может быть дух в перевоплощении.

Нельзя убивать пауков – они приносят защиту.

Окна и двери нужно закрывать, чтобы злые души не проникли в дом.

Не стоит оглядываться на шаги за спиной – это могут быть души умерших.

Самая популярная современная традиция – Trick or Treat, то есть "Конфеты или жизнь". Дети одевают костюмы призраков, ведьм, вампиров и ходят от двери к двери, собирая сладости.

Еще одна веселая забава – "ловля яблок": участники пытаются поймать зубами яблоки, плавающие в миске с водой. В средневековье девушки клали такое яблоко под подушку, надеясь увидеть во сне своего суженого.

Праздничные блюда Хэллоуина

Главный вкус осени – это, конечно, тыква. На Хэллоуин готовят тыквенный пирог, яблочный хлеб, карамельный попкорн и яблоки в карамели, которые стали классикой американского празднования.

Традиция угощения гостей происходит от средневекового обычая печь "печенье душ" и раздавать его бедным в обмен на молитву за усопших. Со временем этот обычай превратился в современный "сладкий" ритуал.

