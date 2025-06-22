Халява: откуда в украинском языке взялось это слово

Получить что-то даром – это всегда приятно. Хотя в украинском языке на этот случай существует несколько пренебрежительный фразеологизм "отримати на халяву". Мол, такие подарки судьбы мы ценим меньше, чем то, что получили собственным трудом.

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Но что это за слово халява? И почему именно с ней связывают что-то бесплатное. OBOZ.UA разбирался в нюансах.

Итак, согласно словарям, существительное "халява" имеет два значения – прямое и переносное. В прямом смысле оно означает верхнюю часть сапога, которая имеет вид трубы. В переносном обозначает неряшливого, распутного или скупого человека. Вот примеры употребления в обоих значениях:

Чоботи з жовтої юхти, з довгими дебелими халявами справді здавались непомірними і важкими для легкої, красивої фігури Черниша (Панас Мирный)

Тут Бахус п’яний обізвався, Венеру лаяти начав..: — Пійди лиш ти к чортам, плюгава, Невірна, пакосна, халява! (Иван Котляревский)

В древности, когда технологии изготовления обуви были проще, а материалы грубее, голенища делали широкими. Это позволяло носить обувь долго, несмотря на изменение массы тела, а еще такие сапоги меньше натирали. Подобная форма имела еще одно преимущество – оставляла место, куда можно было что-то положить. Например, Тарас Шевченко в ссылке прятал в солдатских сапогах подшивки листов бумаги, на которых вел записи (писать ему было по условиям наказания запрещено). Эти подшивки он называл "захалявними книжечками". "Захалявним" может быть и, например, нож, который носят в сапоге.

Кроме того, голенища из грубой кожи были более выносливыми, по сравнению с нижней частью сапога, особенно с подошвой. Поэтому новую обувь нередко делали методом отрезания голенища и пришивания его к новой основе. Такая пара часто была менее качественной и удобной, чем изготовленная вместе. О работе по переделыванию сапог говорили "пришили на халяву". Поскольку такая новинка была дешевле полностью новой пары, впоследствии выражение "на халяву" приобрело значение чего-то совсем недорогого, а то и бесплатного.

Также, по некоторым предположениям, за халявами приносили с гостей или пиров остатки угощения. Это позволяло позже поесть "на халяву", то есть бесплатно.

Существует и еще одна версия происхождения фразеологизма. Некоторые связывают его со словом "халав", которое на иврите означает "молоко". Говорят, будто бы в еврейской рабочей синагоге Одессы по субботам раздавали этот самый "халав". По иудейским правилам в шестой день недели работать нельзя. Поэтому скот, которым владели евреи, по субботам доили, чтобы не заболел, а вот сделать что-то из молока не давали религиозные ограничения. Поэтому это молоко доставалось нуждающимся бесплатно. Впоследствии в городе поход за таким молоком начали якобы называть походом "на халяву". Впрочем, достоверных источников, которые бы подтверждали эту версию, найти не удается. Возможно, это просто милая городская легенда.

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