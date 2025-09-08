Грозы, местами туман: чем погода удивит украинцев 8 сентября. Карта

В понедельник, 8 сентября, погода не удивит украинцев. Будет довольно жарко, но местами возможны грозы и туман.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также синоптики предупреждают о переменной облачности.

Синоптики предупреждают, что ночью в восточных областях и на Закарпатье, а также днем в Украине, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, местами кратковременный дождь, гроза.

"Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С. На юге и юго-востоке страны ночью 14-19°С, днем 24-29°С", – пишут синоптики.

В Киеве и области также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 11-16°С, днем 21-26°С. В Киеве ночью 13-15°С, днем 22-24°С.

Ранее сообщалось, что в начале новой рабочей недели в Украине ожидаются незначительные осадки и комфортная теплая погода. Сухо будет только в южных областях и местами на западе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко объясняла, что указанная "настоящая летняя погода" продержится несколько дольше, вплоть до 13-14 сентября. По ее словам, рассчитывать на похолодание стоит после середины сентября.

