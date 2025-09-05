Синоптик дала прогноз погоды на выходные и назвала дату, когда в Украину ворвется похолодание. Карта

В субботу и воскресенье, 6 – 7 сентября в Украине ожидается теплая и преимущественно солнечная погода. Кратковременные осадки пройдут только на западе нашей страны.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что похолодание придет после 16 сентября.

"Ближайшие суббота и воскресенье будут в Украине теплыми и преимущественно солнечными. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +24 – +29 градусов", – говорится в сообщении.

Подробности

В западных областях из-за приближения атмосферного фронта местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха здесь может снизиться на 2–4 градуса. Ночью уже будет ощущаться осенняя прохлада – +12 +16 градусов, а на юге и западе – до +18.

Погода в Киеве

По информации синоптика, в столице и пригородных регионах выходные обещают идеальную погоду для отдыха или работы на огороде. Ожидается сухо и солнечно, +25 – +26 градусов.

Когда ждать снижения температуры

"Однако, если честно, следующие выходные, 13-14 сентября, по предварительным прогнозам, также обещают комфортную погоду. Похолодание ориентировочно – где-то с 16-17 сентября", – написала Диденко.

Она отметила, что к тому времени возможны изменения в поведении атмосферного фронта.

"Поэтому 6-7 сентября можно смело отправляться на природу или доделывать незавершенные хозяйственные "хвосты". Погода ранняя сентябрьская – сокровище синоптическое", – резюмировала синоптик.

Напомним, ожидается, что во время календарного перехода лета в осень погода в Украине будет оставаться по-настоящему теплой. Осеннего похолодания пока не предвидится.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Иван Семылит заявил, что в начале сентября украинцам стоит готовиться к жаркой погоде с кратковременными дождями и грозами. Первые осенние дни будут похожими на последние августовские.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!