Когда в Украину придет осеннее похолодание: синоптик назвала дату

В начале новой рабочей недели в Украине ожидаются незначительные осадки и комфортная теплая погода. Сухо будет только в южных областях и местами на западе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко. Осеннее похолодание придет к нам ориентировочно с 17 сентября.

В понедельник, 8 сентября, в Крыму и Приазовье ожидаются сильные порывы ветра восточного направления.

"Периодические дожди вероятны в понедельник не только в Киеве, но и днем и вечером практически повсеместно в Украине, кроме южной части и западных областей. Разве что в Карпатах и на Закарпатье дожди ожидаются в ближайшие сутки, завтра утром и вечером, а вот днем 8-го сентября здесь будет преимущественно ясно", – говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха будет оставаться комфортной, а днем в большинстве областей Украины ожидается +23 – +28 градусов, на юге местами до +30.

Погода в Киеве

В столице 8 сентября возможны локальные дожди или появление влажных облаков, при этом температура составит около +25. На 9 сентября также прогнозируется вероятность отдельных дождей.

"Грядущая неделя будет умеренно теплой, ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 17-18 сентября", – резюмировала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Диденко объясняла, что указанная "настоящая летняя погода" продержится несколько дольше, вплоть до 13-14 сентября. По ее словам, рассчитывать на похолодание стоит после середины сентября.

