Гроза, град, шквал: синоптики рассказали, какие области Украины в среду накроет ненастье. Карта

В Украине в среду, 5 июня, ряд областей накроет ненастье с грозами, градами и шквалами. Температура воздуха удержится на уровне около +30 градусов.

Только в западных регионах будет немного прохладнее. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

5 июня температура воздуха в Украине ожидается в пределах +25…+29 градусов, на востоке и юге – до +30…+33 градусов, в западных областях будет прохладнее – +22…+25 градусов. На Харьковщину зайдет немного свежий воздух.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются на западе, севере и северо-востоке, осадки могут сопровождаться шквалами и градом. На остальной территории Украины значительных осадков не ожидается, возможны только локальные дожди.

В Киеве 5 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы, на которых возможно шквалистое усиление ветра и град. В этой связи украинцев призывали быть осторожными.

В течение недели будет тепло или очень тепло, с периодическими дождями преимущественно на западе и севере, кое-где в центре. На юге и востоке Украины ожидается минимальная вероятность осадков, будет сухо и пожароопасно.

С понедельника, 10 июня, прогнозируется значительное понижение температуры в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

Украинский метеоролог Игорь Кибальчич ранее спрогнозировал неустойчивую погоду на неделю 3-9 июня. По его словам, Украину посетит воздушная масса субтропического происхождения, которая принесет жару до +34 градусов, однако каждый день в разных областях ожидаются дожди и грозы с градом и шквальным ветром.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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