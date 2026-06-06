Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили о непогоде в воскресенье

Завтра, в воскресенье, 7 мая, Украину может накрыть стихийное ухудшение погоды. Преимущественно по всей территории Украины пройдут дожди, местами с грозой.

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Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Кроме грозы, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и град.

Прогноз погоды в Украине 7 июня

По сообщению синоптиков, завтра по всей территории Украины облачно с прояснениями. Кроме восточных областей пройдут умеренные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, на западе северо-западный, 3-8 м/с, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Винницкой, Житомирской и Киевской областях пройдут значительные дожди, ночью и утром на Закарпатье местами туман. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов тепла, на западе холоднее, +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +24...+29 градусов.

В западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях +20...+25 градусов.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями, в регионе значительный дождь с грозой, днем местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В области температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +20...+25 градусов. В столице ночью +16...+18 градусов, днем +21...+23 градусов. Кроме того, синоптики предупредили, что из-за опасных метеорологических явлений по территории столицы и области может осложниться работа энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение транспорта.

Напомним, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдения, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

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