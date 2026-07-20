Грозы, град и шквалы: синоптик рассказал, какую погоду ожидать в Украине на этой неделе. Карта

На этой неделе погода в Украине будет переменчивой – синоптики предупреждают о дождях, грозах, граде и шквалах. Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона, а погодные условия будут меняться почти ежедневно.

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Наиболее нестабильные погодные условия ожидаются в середине недели. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 20 июля

Под влиянием атмосферного фронта в западных, северных и центральных областях пройдут дожди с грозами. Днем местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Сухая погода сохранится только на юго-востоке.

Ветер преимущественно южный и юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью составит +14…+20 °С, днём в западных регионах +20…+26 °С, на остальной территории +26…+31 °С, а на востоке и юге – до +35 °С.

Вторник, 21 июля

Грозовые дожди прогнозируются местами в центральных и северо-восточных областях. Днем возможны град и шквалы до 15–20 м/с. В других регионах существенных осадков не ожидается, местами ночью и утром возможен туман.

Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура ночью на северо-западе +9…+14 °С, днем +22…+27 °С. В других регионах ночью +15…+21 °С, днём +27…+32 °С, на крайнем юго-востоке и в Крыму – до +35 °С.

Среда, 22 июля

В большинстве областей установится нестабильная погода из-за понижения атмосферного давления. Ожидаются дожди, в центральных и юго-западных регионах – местами сильные ливни.

Днём возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Сухо будет только на крайнем востоке, в Крыму и на Закарпатье. Температура ночью на западе +8…+13 °С, днём +18…+23 °С; в других регионах ночью +15…+20 °С, днём +23…+28 °С, на юго-востоке — до +34 °С.

Четверг, 23 июля

Ночью на Левобережье, а днем также в северо-западных областях пройдут грозовые дожди. В северо-восточной части местами возможны значительные осадки. На остальной территории – без существенных дождей.

Ветер западного и северо-западного направления, 5–12 м/с. Температура ночью +9…+16 °С, днём +21…+26 °С, на крайнем юге – до +28 °С.

Пятница, 24 июля

Ночью существенных осадков не ожидается. Днем в западных и северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди.

Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура ночью на западе +9…+14 °С, днём +19…+24 °С. В остальных регионах ночью +12…+17 °С, днём +22…+27 °С, на крайнем юге – до +30 °С.

Суббота, 25 июля

На большей части территории Украины осадков не прогнозируется. Только в Крыму и Приазовье днем возможны сильные дожди с грозами.

Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура ночью на западе и северо-западе +8…+13 °С, днём +22…+27 °С. В остальных регионах ночью +13…+18 °С, днём +25…+30 °С.

Воскресенье, 26 июля

Под влиянием циклона с юга в Украине снова пройдут дожди, местами значительные. Только в западных областях существенных осадков не ожидается.

Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура ночью +13…+18 °С, днём +22…+27 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 19 июля, Ивано-Франковскую область накрыла сильная непогода. В области выпал крупный град, а мощные ливни охватили ряд городов.

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