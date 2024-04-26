Григорий Козловский: воспитанники ФК 'Рух' установили футбольный рекорд Украины

Воспитанники Академии футбольного клуба "Рух" установили новый национальный рекорд Украины. Юные футболисты провели наиболее массовое набивание мяча головой.

В установлении нового рекорда приняли участие более 100 воспитанников Академии. О подготовке и достижении рекорда рассказали представители ФК "Рух" и его основатель, известный львовский меценат и бизнесмен Григорий Козловский.

В том, что будущие звезды украинского футбола, постигающие "игру миллионов" в Академии ФК "Рух", смогут установить новые нацрекорды, в клубе ничуть не сомневались. Оставалось только выбрать категорию для будущего рекорда.

"В Академии "Руха" собраны очень талантливые дети и мы решили это продемонстрировать, установив рекорд. Следовательно, было решено обратиться к представителям Национального Реестра Рекордов Украины. Клуб предложил установить рекорд и мы совместно с НРРУ выбрали категорию, в которой "Рух" первым проявил бы себя", – рассказала менеджер по маркетингу ФК "Рух" Юлия Климентович.

Выбор остановили на самой массовом набивании футбольного мяча головой. На территории Академии это одновременно делали 126 воспитанников.

"Главная идея – установить массовый рекорд с привлечением юных футболистов. Мы остановили свой выбор на жонглировании мячом, и если ногами это уже делали, то рекорд набивки мяча головой еще не устанавливали. Это даже сложнее и интереснее. В то же время я увидела, с каким энтузиазмом воспитанники Академии "Руху" взялись за дело, как старались и радовались, когда все удалось. Это было очень приятно", – отметила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Не в последнюю очередь, по ее словам, учитывался момент массовости участников: в ФК "Рух" хотели привлечь к установлению рекорда максимальное количество юных украинцев.

Когда дошел черед до установления рекорда, дети получили три попытки. Одновременно набивали мячи головами 113 воспитанников Академии – они должны были это делать в течение установленного времени.

Григорий Козловский, являющийся основателем ФК "Рух", после установления юными футболистами нового национального рекорда поздравил воспитанников Академии.

"Наши дети – наше будущее. И это большое удовольствие – наблюдать, как из маленьких мальчишек вырастают настоящие чемпионы и будущие звезды большого футбола. Растут и развиваются наши воспитанники и вместе с ними совершенствуемся и мы, наши тренеры и наш футбольный клуб и Академия", – подчеркнул он.

Григорий Козловский уверен: юные воспитанники Академии вписали ФК "Рух" в историю.

"Сегодня "Рух" вошел в историю – попал в книгу рекордов Украины. Такие новые рекорды дают сил и вдохновения работать еще лучше и одерживать новые победы!" – подчеркнул меценат.

На счету воспитанников ФК "Рух" этот рекорд – не единственный. Так, CIES Football Observatory рассчитывал количество минут, которые провели на поле игроки в возрасте до 21-го года в 61-й лиге мира, в том числе в топ-31 лиге Европы . показателем 52,4%. Второе место заняла словацкая "Жилина" – 44,5, а третьим стал австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга – 42,7. В составе ФК "Рух" игроки до 23-х лет провели на поле 65,5% игрового времени. Игроки до 22 лет сыграли 55,4% игрового времени в УПЛ, футболисты до 20 лет – 17,5%, а юниоры до 19 лет – 0,4%.

Григорий Козловский уверен, что впереди у футболистов ФК "Рух" еще немало впечатляющих достижений и новых рекордов.

"Важно отметить, что "Рух" – это не просто самая молодая команда в мире, но и команда, демонстрирующая хорошие результаты. В сезоне 2023/24 "Рух" борется за выход к еврокубкам. Это свидетельствует о том, что молодые таланты "Руха" способны не только много играть, но показывать качественный футбол и новые рекорды", – резюмировал основатель клуба.