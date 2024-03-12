Григорий Козловский и 'руховцы' перечислили на ВСУ более 100 млн грн и отправили на фронт более 1000 дронов

Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен и меценат, созданная им благотворительная организация "Рух у Майбутнє" и ФК "Рух" уже два года помогают украинским военным уничтожать врага. С начала полномасштабной войны БО "Рух у Майбутнє" перечислило на нужды ВСУ, в разные воинские части более 100 млн грн.

С первых дней войны Григорий Козловский активно сотрудничает и помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва, дислоцировавшегося на Львовщине.

С начала войны на фронт до 45-й ОАБр отправилось:

оборудование для балансировки колес,

шиномонтаж,

компрессоры,

аккумуляторы для зарядки,

инструменты,

отбивные молотки и прочее

комплектующие к системе Starlink

зимние шины для грузовых автомобилей,

сверлильный станок,

оборудование верхолаза,

гидравлический пресс,

беспилотники "Посейдон"

Другие бригады ВСУ получили от львовского мецената Григория Козловского 50 генераторов, более 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков, минивэн, 250 артиллерийских планшетов, мультифункциональные учебные комплексы, 70 радиостанций, а также капремонт 15 автомобилей.

"Сегодня каждый может сделать вклад в помощь украинским военным. Неважно, большая или малая ваша помощь, она будет ценной. Очень важно, чтобы воины, которые сейчас в окопах на востоке, на юге Украины, знали, что здесь в тылу мы не сидим сложа руки, а работаем над тем, чтобы предоставить нашим защитникам больше силы в виде нужного для них оборудования и техники. Помогая нашим воинам, мы помогаем им приблизить день нашей Победы над российским злом!", – отметил Григорий Козловский.

Григорий Козловский и его команда "желто-черных" в рамках инициативы "Птицы Победы" передали украинским военным пакет помощи стоимостью 4 миллиона гривен, профинансировав закупку дронов. Пограничники и разведчики 103-й и 125-й бригад ТрО ВСУ, 24-й ОМБр имени Короля Даниила, 80-й ДШБ ДШВ, 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и 7-й ОШБ, получили дроны различных типов. Всего в рамках инициативы "Птицы Победы" под патронатом Львовской ОВА удалось закупить более 1000 дронов.

С первого дня полномасштабного вторжения Григорий Козловский и футбольный клуб "Рух" направил все свои усилия и ресурсы для помощи украинской армии, реабилитации воинов, детям и переселенцам.

Так совместно с благотворительной организацией "Рух у Майбутнє" для военного госпиталя Львова было закуплено наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп - жизненно важные аппараты стоимостью 4 миллиона гривен.

Поддержал Григорий Козловский и его "футбольная семья" еще один важный проект по реабилитации украинских воинов - инициативу "Превыше всего", которая развернулась на территории Академии ФК "Рух" и комплекса Emily Resort в Винниках. Целью инициативы стало лечение и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев. Помощь реабилитологов и врачей уже получили 54 украинца.

А в новом 2024 году меценат и его спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен на протезирование в Superhumans Center. Получить качественную помощь в ультрасовременном центре реабилитации и протезирования для пострадавших от войны, который функционирует при поддержке Первой Леди Украины Елены Зеленской и Министра здравоохранения Виктора Ляшко, смогут военные и гражданские, пострадавшие от войны.

Не забывает меценат и о детях, так ко Дню Святого Николая Григорий Козловский вместе со спортивно-оздоровительным комплексом Emily Resort и ФК "Рух", устроили праздничный уикенд для детей-переселенцев и детей погибших Героев. Малыши побывали на экскурсии в сказочном городке зимних развлечений Winterville, Парке Великанов, посетили Emily Zoo, побывали в Академии "Руха", где увидели, как тренируются и живут юные воспитанники "желто-черных", поиграли с талисманом клуба - Рухменом.

Кроме того все деньги, в размере 4 миллиона гривен, которые были выручены от празднования Нового года в Emily Resort Григорий Петрович Козловский и спортивно-оздоровительный комплекс перечислили на нужды военных.

"Сейчас очень заметна усталость людей от войны. Всем сейчас трудно, но мы не можем привыкать к этому, а для этого следует поддерживать нашу армию и помогать нашим военным, поэтому каждый из нас должен приобщиться к тому, чтобы приблизить нашу Победу над врагом. Не будьте равнодушными, помогайте Вооруженным Силам Украины!", - отметил Григорий Петрович Козловский.