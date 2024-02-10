Григорий Козловский и Emily Resort перечислили 2 миллиона на протезирование нашим защитникам

Григорий Козловский основатель ФК "Рух" и спортивно-оздоровительный комплекс Emily Resort перечислили 2 миллиона гривен на протезирование в Superhumans Center пострадавших от войны.

Получить качественную помощь в Superhumans Center за эти средства смогут военные и гражданские, получившие ранения во время военной агрессии России против Украины.

"Война и ее последствия забирают возможность жить привычной жизнью и наслаждаться ею сполна. Emily Resort продолжает помогать нашим защитникам и всем, кто получил тяжелые травмы в результате войны и нуждаются в протезировании для полноценной жизни", - говорится в сообщении Emily Resort.

Стоит напомнить, что ультрасовременный центр реабилитации и протезирования для пострадавших от войны функционирует при поддержке Первой Леди Украины Елены Зеленской и Министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Мы благодарим наших Защитников и Защитниц. Вместе - мы сила! И пусть этот год станет годом Победы. Слава Украине! Героям Слава!", - сказал львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский.

Ранее Григорий Козловский и Emily Resort перечислили украинским военным 4 миллиона гривен, которые были выручены от празднования Нового года в спортивно-оздоровительном комплексе.

С первого дня полномасштабной войны Григорий Петрович Козловский и созданный им Фонд помощи Украине "Рух у Майбутнє" помогают ВСУ. Всего на нужды военных в различные воинские части, на передовую "Рух у Майбутнє" перечислил уже более 100 млн. грн.