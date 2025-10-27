УкраїнськаУКР
русскийРУС

Гречка по-купечески на сковороде: рецепт вкусного и сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
Гречка по-купечески на сковороде: рецепт вкусного и сытного блюда для всей семьи

Гречка – очень полезная крупа, которая может быть основой для каш и супов. Стоит отметит, что гречку можно готовить с овощами, мясом, грибами и что важно – гречку можно даже не варить, а просто запарить. 

Видео дня
Гречка по-купечески на сковороде: рецепт вкусного и сытного блюда для всей семьи

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной гречки с овощами, фаршем и зеленью.

Гречка по-купечески на сковороде: рецепт вкусного и сытного блюда для всей семьи

Ингредиенты: 

  • 350 г гречки (сухой)
  • 550 фарша (вкуснее с говяжьим или телячьим, но подойдет и куриный)
  • 120 г лука
  • 2-3 зуб. чеснока
  • 140 г моркови
  • 15 г зелени (укроп и петрушка)
  • 700-900 мл воды
  • 3 ст.л томата
  • соль, перец, паприка, молотый кориандр

Способ приготовления: 

1. Пожарьте лук и морковь 3-4 минуты. Бросаем фарш, перемешивая готовим 10-12 минут, добавляем томат, всыпаем специи –  молотый кориандр, копченую паприку, соль и перец и все вымешиваем. Всыпаем сухую гречку и заливаем водой, чтобы покрыть все.

Гречка по-купечески на сковороде: рецепт вкусного и сытного блюда для всей семьи

2. Перемешиваем и при закрытой крышке, на среднем огне, готовим пока не выкипит вся вода. Примерно 15-20 минут и готово.

Гречка по-купечески на сковороде: рецепт вкусного и сытного блюда для всей семьи

Присыпаем рубленой зеленью и подаем!

Гречка по-купечески на сковороде: рецепт вкусного и сытного блюда для всей семьи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: