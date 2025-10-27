Гречка по-купечески на сковороде: рецепт вкусного и сытного блюда для всей семьи

Гречка – очень полезная крупа, которая может быть основой для каш и супов. Стоит отметит, что гречку можно готовить с овощами, мясом, грибами и что важно – гречку можно даже не варить, а просто запарить.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной гречки с овощами, фаршем и зеленью.

Ингредиенты:

350 г гречки (сухой)

550 фарша (вкуснее с говяжьим или телячьим, но подойдет и куриный)

120 г лука

2-3 зуб. чеснока

140 г моркови

15 г зелени (укроп и петрушка)

700-900 мл воды

3 ст.л томата

соль, перец, паприка, молотый кориандр

Способ приготовления:

1. Пожарьте лук и морковь 3-4 минуты. Бросаем фарш, перемешивая готовим 10-12 минут, добавляем томат, всыпаем специи – молотый кориандр, копченую паприку, соль и перец и все вымешиваем. Всыпаем сухую гречку и заливаем водой, чтобы покрыть все.

2. Перемешиваем и при закрытой крышке, на среднем огне, готовим пока не выкипит вся вода. Примерно 15-20 минут и готово.

Присыпаем рубленой зеленью и подаем!

