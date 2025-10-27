Гречка по-купечески на сковороде: рецепт вкусного и сытного блюда для всей семьи
Гречка – очень полезная крупа, которая может быть основой для каш и супов. Стоит отметит, что гречку можно готовить с овощами, мясом, грибами и что важно – гречку можно даже не варить, а просто запарить.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной гречки с овощами, фаршем и зеленью.
Ингредиенты:
- 350 г гречки (сухой)
- 550 фарша (вкуснее с говяжьим или телячьим, но подойдет и куриный)
- 120 г лука
- 2-3 зуб. чеснока
- 140 г моркови
- 15 г зелени (укроп и петрушка)
- 700-900 мл воды
- 3 ст.л томата
- соль, перец, паприка, молотый кориандр
Способ приготовления:
1. Пожарьте лук и морковь 3-4 минуты. Бросаем фарш, перемешивая готовим 10-12 минут, добавляем томат, всыпаем специи – молотый кориандр, копченую паприку, соль и перец и все вымешиваем. Всыпаем сухую гречку и заливаем водой, чтобы покрыть все.
2. Перемешиваем и при закрытой крышке, на среднем огне, готовим пока не выкипит вся вода. Примерно 15-20 минут и готово.
Присыпаем рубленой зеленью и подаем!
