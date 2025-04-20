'Господи, дай мне силы': опубликовано щемящее видео с возвращением украинцев из плена РФ

В субботу, 19 апреля, в рамках обмена пленными в Украину вернулись 277 защитников, среди которых бойцы ВСУ, Госспецслужбы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. Ступив на родную землю, военные целовали украинский флаг и сразу звонили по близким.

Видео дня

Многие не слышали родного голоса с начала полномасштабной войны, поэтому не сдерживали эмоций – волнения и радости. Эти щемящие моменты возвращения защитников показала ГПСУ.

"Их голоса дрожат от волнения. Они читают стихи, рожденные в неволе. Они поют песни, написанные в темноте ожидания. Они звонят родным и отпускают долго сдержанные слезы. Спасибо вам за силу и выдержку, наши Герои! Вы – дома", – говорится в подписи к видео.

На кадрах показаны моменты из автобусов, которыми защитники ехали от границы после обмена. Они восхищенно выглядывали в окна, созерцая пейзажи родной страны, и махали землякам, которые приветствовали их, стоя с флагами и ивовыми котиками вдоль дороги.

Многие воины буквально сияли от радости, что вот-вот они будут дома.

"Господи, дай мне крылья, я просто хочу лететь. Господи, дай мне силы, я должен это пережить", – пропел один из защитников.

Другой воин зачитал стихотворение, которое написал в плену, еще один через представителя координационного штаба позвонил маме, чтобы поздравить с днем рождения.

Выйдя из автобусов, защитники выкрикивали "Слава Україні!", "Героям Слава!", "Украина понад усе!". Они обнимались с побратимами и целовали Государственный флаг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал кадры с защитниками, которых вернули из плена в рамках 63-го обмена с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Один из военных, оказавшись на украинской земле, сразу позвонил маме, которую не видел и не слышал три года.

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