Гороскоп на 12 мая: звезды советуют не спешить с важными решениями

Во вторник, 12 мая 2026 года, астрологи советуют всем знакам зодиака избегать поспешных решений из-за лунного предупреждения, которое будет действовать в течение всего дня. Этот период считается неблагоприятным для подписания контрактов, крупных покупок и финансовых рисков.

Несмотря на это, как пишут в The Kit, день будет эмоционально насыщенным и принесет многим знакам новые идеи, вдохновение и желание перемен. Звезды рекомендуют сосредоточиться на планировании, анализе и завершении старых дел, а активные действия перенести на позже.

Овен

Овнам придется сдерживать импульсивность в финансовых вопросах. Может возникнуть желание потратить деньги на давно желанную вещь или резко изменить профессиональные планы. Астрологи советуют не спешить и отложить важные решения до среды.

Телец

Тельцы почувствуют сильный прилив оптимизма благодаря влиянию Меркурия и Юпитера. Однако даже при уверенности в собственных силах день не подходит для рискованных шагов или дорогих покупок. Вечер лучше провести в спокойной атмосфере.

Близнецы

Близнецы будут иметь хорошие возможности для общения и обсуждения будущих проектов. В то же время любые серьезные договоренности астрологи советуют временно отложить, чтобы избежать ошибок.

Рак

Ракам день принесет энтузиазм и желание двигаться вперед в темах образования, путешествий и карьеры. Ваши идеи могут вдохновлять других, однако с реализацией стоит не спешить.

Лев

Львам следует внимательнее отнестись к деньгам и общим финансовым вопросам. Сегодня легко поддаться эмоциям или переоценить собственные возможности, поэтому важные покупки лучше перенести.

Дева

Девы будут настроены на большие планы, связанные с развитием, обучением или поездками. Однако день не подходит для подписания документов или окончательных решений в профессиональной сфере.

Весы

Весам придется разбираться с рабочими вопросами, долгами или финансовыми договоренностями. Вы сможете убеждать других, но астрологи все же рекомендуют не спешить с окончательными выводами.

Скорпион

Скорпионы проведут день активно и эмоционально. Общение с партнерами, друзьями и близкими будет теплым, однако важные решения лучше не принимать под влиянием настроения.

Стрелец

Стрельцы могут быть погружены в рабочие или семейные вопросы. Несмотря на желание быстро действовать, этот день больше подходит для обсуждений и подготовки, а не для кардинальных изменений.

Козерог

У Козерогов будет много идей и желание убедить других в своей правоте. Планы относительно отдыха, поездок или личной жизни будут выглядеть перспективно, но реализацию лучше перенести.

Водолей

Водолеи будут сосредоточены на финансах и возможностях заработка. Звезды предупреждают о нежелательности больших трат, даже если покупка кажется очень привлекательной.

Рыбы

Рыбы из-за влияния Луны станут более эмоциональными и открытыми к общению. День подойдет для творчества и обмена мнениями, но все важные шаги астрологи советуют отложить до завтра.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

