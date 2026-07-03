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Город, ставший символом: в сети появились свежие фото руин Бахмута

Михаил Левакин
Новости. Общество
4 минуты
1,4 т.
Как выглядит Бахмут, показал пограничник из бригады «Форпост»
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Украинский город Бахмут уже три года находится под оккупацией. Город стал символом одной из самых ожесточенных битв российско-украинской войны – более года захватчики пытались оккупировать Бахмут. На момент отхода ВСУ город, согласно официальным данным, был разрушен более чем на 80%. И таким разрушенным и изуродованным он остается и сейчас.

Как выглядел Бахмут три года назад, 3 июля 2026 года, показал пограничник из бригады "Форпост". До этого момента эти черно-белые фотографии украинского защитника не публиковались.

Бахмут через объектив пограничника

Бахмут три года назад
Бахмут три года назад

"Эти фотографии сделаны не фотографом, а бойцом бригады "Форпост" – в перерывах между боями, когда Бахмут ежедневно стирали с лица земли. На них нет ни постановки, ни спецэффектов. Только разорённый город, разрушенные улицы, выжженные дома, дым и едва различимые силуэты тех, кто продолжал держать оборону", – отметили пограничники, показав снимки города.

Бахмут три года назад
Бахмут три года назад
Бахмут три года назад
Бахмут три года назад

Украинские воины никак иначе не прокомментировали эти фото. Но комментарии в данном случае и не нужны.

Бахмут три года назад

При этом недавно в пабликах российских пропагандистов также демонстрировались снимки, сделанные в Бахмуте в июне этого года. Болезненное зрелище – почти полностью разрушенный три года назад город остался в таком же состоянии.

Бахмут сегодня.
Бахмут, 2026 г.
Бахмут сейчас.

Защитники Бахмута

Вышеупомянутая бригада "Форпост" – боевое соединение Государственной пограничной службы Украины в составе "Гвардии наступления". Бригада была сформирована на базе Краматорского пограничного отряда, она участвует в тяжелых боях на передовой.

Бахмут три года назад
Бахмут три года назад

Бригада оснащена бронетехникой, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы и мощным подразделением беспилотных систем РУБпАК.

Подразделение удерживало оборону на Бахмутском, Марьинском, Купянском и Волчанском направлениях.

Город-символ

Бахмут на карте.

Бахмуту пришлось пережить одну оккупацию – с весны до начала лета 2014 года. Город был освобожден от боевиков так называемой "ДНР" подразделениями Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Мы уверены, что Бахмут снова будет освобожден – теперь уже окончательно.

Еще четыре года назад в Бахмуте проживало более 70 тысяч человек, а город был одним из крупнейших и самых оживленных в Донецкой области. Здесь работали соледобывающие предприятия, производили знаменитое шампанское, строили школы, дороги, спортивные комплексы, а люди жили привычной мирной жизнью.

Сегодня там почти не осталось уцелевших зданий. Бахмут, как и сотни других городов и сел Донбасса, стал символом разрушений, которые принесли российские оккупанты.

Напомним, недавно в сети появились фотографии Константиновки – города, подвергающегося постоянным обстрелам со стороны российской армии, что приводит к масштабным разрушениям инфраструктуры. Несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники удерживают позиции на восточных подступах к населенному пункту.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились новые фотографии из временно оккупированной Попасной Луганской области, которые показывают масштабные разрушения города. Некогда оживленный город сейчас выглядит практически безлюдным – улицы опустели, а большинство зданий превратились в руины.

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