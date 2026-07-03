Город, ставший символом: в сети появились свежие фото руин Бахмута

Украинский город Бахмут уже три года находится под оккупацией. Город стал символом одной из самых ожесточенных битв российско-украинской войны – более года захватчики пытались оккупировать Бахмут. На момент отхода ВСУ город, согласно официальным данным, был разрушен более чем на 80%. И таким разрушенным и изуродованным он остается и сейчас.

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Как выглядел Бахмут три года назад, 3 июля 2026 года, показал пограничник из бригады "Форпост". До этого момента эти черно-белые фотографии украинского защитника не публиковались.

Бахмут через объектив пограничника

"Эти фотографии сделаны не фотографом, а бойцом бригады "Форпост" – в перерывах между боями, когда Бахмут ежедневно стирали с лица земли. На них нет ни постановки, ни спецэффектов. Только разорённый город, разрушенные улицы, выжженные дома, дым и едва различимые силуэты тех, кто продолжал держать оборону", – отметили пограничники, показав снимки города.

Украинские воины никак иначе не прокомментировали эти фото. Но комментарии в данном случае и не нужны.

При этом недавно в пабликах российских пропагандистов также демонстрировались снимки, сделанные в Бахмуте в июне этого года. Болезненное зрелище – почти полностью разрушенный три года назад город остался в таком же состоянии.

Защитники Бахмута

Вышеупомянутая бригада "Форпост" – боевое соединение Государственной пограничной службы Украины в составе "Гвардии наступления". Бригада была сформирована на базе Краматорского пограничного отряда, она участвует в тяжелых боях на передовой.

Бригада оснащена бронетехникой, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы и мощным подразделением беспилотных систем РУБпАК.

Подразделение удерживало оборону на Бахмутском, Марьинском, Купянском и Волчанском направлениях.

Город-символ

Бахмуту пришлось пережить одну оккупацию – с весны до начала лета 2014 года. Город был освобожден от боевиков так называемой "ДНР" подразделениями Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Мы уверены, что Бахмут снова будет освобожден – теперь уже окончательно.

Еще четыре года назад в Бахмуте проживало более 70 тысяч человек, а город был одним из крупнейших и самых оживленных в Донецкой области. Здесь работали соледобывающие предприятия, производили знаменитое шампанское, строили школы, дороги, спортивные комплексы, а люди жили привычной мирной жизнью.

Сегодня там почти не осталось уцелевших зданий. Бахмут, как и сотни других городов и сел Донбасса, стал символом разрушений, которые принесли российские оккупанты.

Напомним, недавно в сети появились фотографии Константиновки – города, подвергающегося постоянным обстрелам со стороны российской армии, что приводит к масштабным разрушениям инфраструктуры. Несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники удерживают позиции на восточных подступах к населенному пункту.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились новые фотографии из временно оккупированной Попасной Луганской области, которые показывают масштабные разрушения города. Некогда оживленный город сейчас выглядит практически безлюдным – улицы опустели, а большинство зданий превратились в руины.

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