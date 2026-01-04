Мертвый город: как сейчас выглядит Попасная на оккупированной Луганщине. Фото

В сети появились новые фотографии с временно оккупированной Попасной Луганской области, которые показывают масштабные разрушения города. Некогда оживленный город сейчас выглядит практически безлюдным – улицы опустошены, а большинство зданий превращены в руины.

Фото из оккупированной Попасной опубликовало издание "Трибун". Информацию о количестве жителей приводят представители оккупационной администрации города.

На обнародованных фотографиях видно уничтоженные многоэтажки, частные дома, а также пустые улицы, где практически отсутствуют признаки жизни. Значительная часть инфраструктуры города не восстановлена, а следы активных боевых действий остаются заметными даже спустя годы после захвата.

По данным оккупационной администрации, сейчас в Попасной проживает около 250 человек. Для сравнения, до полномасштабного вторжения РФ население города составляло десятки тысяч жителей.

Попасная претерпела одни из самых мощных разрушений на Луганщине в результате интенсивных боевых действий. После оккупации город так и не вернулся к нормальной жизни: большинство зданий остаются непригодными для проживания, а восстановление фактически не ведется.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что прифронтовой город Константиновка ежедневно находится под огнемроссийских оккупантов. Враг уничтожил жилые дома, выжег промзоны.

Постоянные взрывы здесь уже давно стали фоном жизни. Но несмотря на постоянные "прилеты" и серьезные разрушения, Константиновка остается важной точкой на карте Донецкой области.

