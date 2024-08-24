Google посвятил дудл Дню Независимости Украины

В День Независимости Украины Google посвятил дудл этому празднику. На основе логотипа компании в поисковике появилась анимация с сине-желтым флагом.

Видео дня

Ее можно увидеть, в частности, на главной странице Google. Кликнув на doodle, можно найти множество информации о Дне Независимости Украины: от информации в Википедии до новостей.

Напомним, в ночь на 24 августа здание Еврокомиссии подсветили в сине-желтые цвета. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поздравила украинцев с Днем Независимости и выразила убеждение, что наше государство обязательно победит в войне и станет членом Евросоюза. Закончила свое поздравление фон дер Ляен на украинском: "Слава Украине!".

Украина обрела Независимость в 1991-м и далее каждый год стал важным этапом в становлении украинской политической и общественной идентичности. Хронологию становления нашей государственности в событиях читайте в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 августа президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев. Глава государства примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.

– Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Американский лидер заверил, что наша страна останется свободной.