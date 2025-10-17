Гололедица и угроза для саженцев: спасатели предупредили украинцев об опасных явлениях

В ночь с 20 на 21 октября на территории западных областей Украины ожидается существенное снижение температуры воздуха и похолодание. Синоптики прогнозируют возможные заморозки от 0 до -4°C.

При этом украинцев предупредили об угрозе сельскохозяйственным культурам и образованию гололеда на дорогах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Предупреждение об опасных явлениях в западных областях Украины

По данным синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, резкое похолодание и значительное снижение температуры воздуха возможно на западе Украины уже с 20 на 21 октября. Температура может опуститься до отметок 0-4°C.

"Этим погодным условиям присвоен II уровень опасности (оранжевый), что свидетельствует о значительной угрозе для сельского хозяйства, особенно для незащищенных культур и саженцев", – отметили спасатели.

Украинцев призвали защитить теплолюбивые растения и культуры, растущие на открытом грунте.

"Будьте осторожны на дорогах, поскольку на поверхности покрытия может образоваться гололедица, особенно на мостах и в низинах", – обратились к гражданам в ГСЧС.

Кроме этого, спасатели посоветовали одеваться теплее и позаботиться о надлежащем отоплении в помещениях.

Как сообщал OBOZ.UA, после периода дождей и заморозков в Украине прогнозируется незначительное повышение температуры. Однако возвращение бабьего лета маловероятно, считает синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

