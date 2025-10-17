Ждать ли потепления в Украине в ближайшее время: синоптик дала прогноз

После периода дождей и заморозков в Украине прогнозируется незначительное повышение температуры. Однако возвращение бабьего лета маловероятно.

Об этом эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала синоптик Укргидромедцентра Наталья Птуха. Она пояснила, что влияние холодной воздушной массы постепенно будет ослабевать.

Во второй половине октября в Украине сохранится прохладная погода с дождями, местами мокрым снегом и ночными заморозками. Однако, уже с начала следующей недели ожидается некоторое улучшение погодных условий – осадки прекратятся, а температура несколько повысится. Однако предпосылок для потепления, по словам синоптика, нет.

"На выходных у нас проходят атмосферные фронты, а в понедельник, вторник, среду и даже в четверг на погоду в Украине будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Это означает, что вероятность осадков минимальна, но и температурный фон сильно меняться не будет. В дневные часы +4... +10 градусов", – отметила Наталья Птуха.

Также синоптик добавила, что сейчас над Украиной господствует холодная воздушная масса, которая формирует типичную осеннюю температуру. Хотя со следующей недели осадки прекратятся, настоящего бабьего лета или незначительного потепления не будет.

Напомним, в Киевской области в пятницу, 17 октября, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют, однако небо будет облачным весь день. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

Также OBOZ.UA сообщал, в субботу и воскресенье (18 и 19 октября) на территории Украины прогнозируются дожди, а местами и мокрый снег. Прохладнее всего будет на западе и севере Украины, где температура днем не превысит +5...+8 градусов.

