Гололедица и снег: каких сюрпризов ждать от погоды в воскресенье, 6 апреля

В Украине в воскресенье, 6 апреля, местами ожидается мокрый снег. Погода будет холодной, более высокие градусы синоптики прогнозируют только на юге и востоке страны.

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Украинский гидрометеорологический центр опубликовал свежий прогноз на своем сайте. Эксперты предупредили об опасных метеорологических явлениях:

– II (оранжевый) уровень опасности – заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов в ночь на воскресенье в западных, Житомирской и Винницкой областях; в ночь на понедельник – в большинстве регионов Украины, кроме востока и юго-востока;

– I (желтый) уровень опасности – гололедица на дорогах ночью на западе, Житомирщине и Винниччине; порывы ветра 15-20 метров на секунду днем 6 апреля на западе, востоке и юго-востоке.

Прогноз погоды на 6 апреля

На западе Украины, в Житомирской и Винницкой областях в ночь на воскресенье пройдет небольшой, днем ​​умеренный мокрый снег. На дорогах может образоваться гололедица. Ночью заморозки в воздухе примерно от 0 до -3 (местами до -5). Днем воздух прогреется всего до +1...+4 тепла.

На остальной территории также вероятен дождь и мокрый снег, но менее интенсивный.

На юго-востоке ночью без осадков; температура ночью и днем ​​+1...+6. На юге, востоке страны и в Днепропетровской области ночью +4...+9, днем +​​10...+15 градусов.

В Карпатах ночью небольшой, днем ​​умеренный снег, температура от -3 до -8 в темное время суток и от 0 до -5 градусов в светлое.

Как ранее писал OBOZ.UA, 5 апреля на Волыни прошел снег. Позже в субботу непогода добралась до Львовской области.

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