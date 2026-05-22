В Киев привезли останки лидера ОУН Андрея Мельника и его жены: началась церемония прощания. Фото и видео

В пятницу, 22 мая, в Киеве началось прощание с лидером Организации украинских националистов (ОУН) Андреем Мельником и его женой Софией Федак. На днях останки вернули в Украину из Люксембурга.

Полковника вместе с женой перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища в воскресенье 24 мая. На панихиде присутствовал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Официальная программа прощания и перезахоронения

Пятница, 22 мая:

7:30 и 9:00 – Божественные Литургии за упокой с панихидой;

15:00 – чин парастаса;

18:00 – вечернее богослужение;

19:00 – молитвенное чтение Псалтири.

Суббота, 23 мая:

7:30 и 9:00 – Божественные Литургии за упокой с панихидой;

15:00 – центральное заупокойное Богослужение – чин похорон с участием архиереев, священников и мирян из разных уголков Украины.

Ожидается участие государственных деятелей и представителей власти (прямая трансляция "Живого телевидения").

Воскресенье, 24 мая:

7:00 – перевозки гробов на Национальное военное мемориальное кладбище. Перезахоронение в Пантеоне выдающихся украинцев.

Стоит отметить, что 19 мая в Люксембурге состоялась церемония эксгумации праха. В мероприятии приняли участие уполномоченные представители украинского государства, в частности, из Офиса президента, Министерства иностранных дел и Украинского института национальной памяти.

Ранее местные власти, на территории которой был похоронен полковник вместе с женой, согласовали перезахоронение выдающихся украинцев на Родине.

Что известно об Андрее Мельнике

Андрей Мельник родился в 1890 году на Львовщине. Во время Первой мировой войны добровольно вступил в Легион Украинских сечевых стрельцов, где быстро зарекомендовал себя как способный командир.

После распада Австро-Венгрии он присоединился к украинской освободительной борьбе и стал одним из организаторов Сечевых стрельцов в Киеве, а во времена УНР занимал штабные должности и участвовал в военных операциях.

После поражения освободительной борьбы оказался в эмиграции, где продолжил политическую деятельность и в 1938 году возглавил Провод украинских националистов (ПУН), став вторым председателем ОУН после гибели Евгения Коновальца.

В межвоенный период и во время Второй мировой войны жил в Европе, где занимался организационной работой и координацией украинских политических сил.

После войны проживал в Люксембурге, где продолжил общественно-политическую деятельность в украинской эмиграции. Умер в 1964 году в Кельне, а похоронен в Люксембурге рядом с женой Софией.

