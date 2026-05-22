В Киев привезли останки лидера ОУН Андрея Мельника и его жены: началась церемония прощания. Фото и видео
В пятницу, 22 мая, в Киеве началось прощание с лидером Организации украинских националистов (ОУН) Андреем Мельником и его женой Софией Федак. На днях останки вернули в Украину из Люксембурга.
Полковника вместе с женой перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища в воскресенье 24 мая. На панихиде присутствовал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.
Официальная программа прощания и перезахоронения
Пятница, 22 мая:
7:30 и 9:00 – Божественные Литургии за упокой с панихидой;
15:00 – чин парастаса;
18:00 – вечернее богослужение;
19:00 – молитвенное чтение Псалтири.
Суббота, 23 мая:
7:30 и 9:00 – Божественные Литургии за упокой с панихидой;
15:00 – центральное заупокойное Богослужение – чин похорон с участием архиереев, священников и мирян из разных уголков Украины.
Ожидается участие государственных деятелей и представителей власти (прямая трансляция "Живого телевидения").
Воскресенье, 24 мая:
7:00 – перевозки гробов на Национальное военное мемориальное кладбище. Перезахоронение в Пантеоне выдающихся украинцев.
Стоит отметить, что 19 мая в Люксембурге состоялась церемония эксгумации праха. В мероприятии приняли участие уполномоченные представители украинского государства, в частности, из Офиса президента, Министерства иностранных дел и Украинского института национальной памяти.
Ранее местные власти, на территории которой был похоронен полковник вместе с женой, согласовали перезахоронение выдающихся украинцев на Родине.
Что известно об Андрее Мельнике
Андрей Мельник родился в 1890 году на Львовщине. Во время Первой мировой войны добровольно вступил в Легион Украинских сечевых стрельцов, где быстро зарекомендовал себя как способный командир.
После распада Австро-Венгрии он присоединился к украинской освободительной борьбе и стал одним из организаторов Сечевых стрельцов в Киеве, а во времена УНР занимал штабные должности и участвовал в военных операциях.
После поражения освободительной борьбы оказался в эмиграции, где продолжил политическую деятельность и в 1938 году возглавил Провод украинских националистов (ПУН), став вторым председателем ОУН после гибели Евгения Коновальца.
В межвоенный период и во время Второй мировой войны жил в Европе, где занимался организационной работой и координацией украинских политических сил.
После войны проживал в Люксембурге, где продолжил общественно-политическую деятельность в украинской эмиграции. Умер в 1964 году в Кельне, а похоронен в Люксембурге рядом с женой Софией.
