Где правильно ставить ударение в слове 'центнер': объяснение

Некоторые слова украинского языка существуют в быту с несколькими вариантами ударений. Иногда это обусловлено двойным ударением, которое позволяют словари, но чаще мы попросту делаем ошибку.

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На один случай такой ошибки ударения решили обратить внимание авторы Telegram-канала "Correctarium – Украинский язык". Речь идет о существительном "центнер", которое означает единицу массы, равную ста килограммам.

В речи можно встретить варианты как цЕнтнер, так и центнЕр. Правильным из них является только вариант с ударением на первом слоге.

Проверить себя всегда можно словом "цент", то есть одна сотая доллара. Оба слова, грубо говоря, происходят от латинского числительного centum – сто. Но не без нюансов. Цент образовался от него напрямую, тогда как непосредственным "предком" центнера стало производное слово centenarius – то есть тот, в котором сто единиц.

Ударение це́нтнер является устойчивым. Оно сохраняется во всех родах и падежах.

Итак, теперь вы без ошибок прочитаете это слово в приведенных примерах из литературы и других источниках:

У Ганни Денисівни побували ми і вдома, і на її трьох гектарах, де вона сіяла буряки, щоб дати по 800 центнерів з гектара. (Остап Вишня)

Тодорка роздала посвідчення на контингенти – по три центнери з гектара, роздає на городину, на м'ясо, на яйця, на вовну. І це не все, буде додатково! (Б. Харчук)

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставили ударение в сложных словах, которые имеют частицу "метр".

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