Где будут вручать повестки украинцам в сентябре и что грозит за их игнорирование: детальное объяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. Сотрудники ТЦК и СП продолжают извещать граждан о необходимости прибыть на военно-врачебную комиссию или для уточнения данных путем вручения повесток.

Законодательством не установлено конкретное место для вручения повестки, поэтому фактически это может произойти в любом месте. OBOZ.UA выяснил, где будут вручать повестки украинцам в сентябре и что грозит за их игнорирование.

Не только по месту жительства

В целом закон требует, чтобы во время мобилизации военнообязанные граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет имели при себе военно-учетный документ и предъявляли его по требованию представителя ТЦК, полицейского или работника ГПСУ в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе, на пунктах пропуска через границу Украины и в других общественных местах. При этом проверка документов должна сопровождаться фото- и видеофиксацией.

Кроме того, повестки могут присылать по обычной почте, что предусмотрено постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года. Согласно этому документу, повестка будет считаться подтвержденной даже в случае отказа от ее получения или отсутствия человека проживания по указанному адресу. Такое оповещение позволяет считать мужчину уведомленным без подписи на повестке.

Где могут вручать повестки

На улице и в общественных местах: Это по-прежнему один из основных способов.

На работе: Работодатель обязан уведомить сотрудника о получении повестки и обеспечить его явку в ТЦК.

По месту жительства: Повестку могут вручить лично в руки военнообязанному.

На блокпостах: В случае проверки документов военнообязанный может получить повестку на месте.

Штраф или тюрьма

Законодательство Украины предусматривает несколько видов повесток, и если в документе говорится о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки – это не всегда означает отправку получателя повестки на военную службу. За игнорирование повестки в период военного положения в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, в некоторых случаях за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки лицо могут оштрафовать, а в некоторых случаях дело может иметь более серьезные последствия.

Ответственность за неявку по повестке зависит от ее типа. Повестка для уточнения данных – за неявку по такой повестке предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от 3400 до 5100 гривен. Игнорирование повестки на прохождение военно-врачебной комиссии влечет за собой административную ответственность. Штраф такой же, как и в предыдущем случае.

Игнорирование "боевой" повестки (распоряжение о мобилизации) рассматривается как уклонение от мобилизации. Это уже уголовное преступление, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Что предшествовало

Недавно украинское правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

Напомним, еще в 2024 году премьер-министр Денис Шмыгаль, который сейчас занимает должность министра оброны, заявил, что повестки украинцам рассылаются по принципу "воюй или работай". Он отметил, что 98% повесток, сформированных через реестр "Оберег", направили людям, которые не работают или работают неофициально.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

