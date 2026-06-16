Фонд IT-предпринимателя Владимира Литвина провел хакатон в Киеве: подростки со всей Украины создали AI-решения для бизнеса

В Киеве завершился первый хакатон серии Code The Future от Lytvyn Foundation: 13 июня 2026 года двенадцать подростковых команд со всей Украины приехали на финал с готовыми AI-чат-ботами, которые они создали в ходе участия в хакатоне для решения реального кейса украинской компании. Победителей выбирало экспертное жюри.

Серию соревнований инициировал и поддерживает харьковский IT-предприниматель и меценат Владимир Литвин, который в рамках благотворительного фонда Lytvyn Foundation развивает бесплатное предпринимательское образование для молодежи в Украине. Code The Future он рассматривает как программу для подготовки нового поколения тех, кто будет создавать технологии, а не просто пользоваться ими.

"Хакатон Code The Future задумывался не как обычный конкурс или учебный курс. Его идея – — предоставить подросткам возможность создавать эффективные IT-решения для бизнеса", – подчеркнул Владимир Литвин, обращаясь к участникам в начале мероприятия.

От отбора до финала

Путь к финалу начался ещё в апреле: из почти полутысячи заявок в программу прошли 193 подростка в возрасте от 13–17 лет, которых ждали учебный курс и конкурсная часть с брифингом от бизнес-партнёра, распределением ролей в командах и работой над идеей, сценарием, техническим решением и презентацией.

В финал вышли 12 команд: Daemon Core, Future Club, BPH (Beyond Possible Horizons), D.I.D (Data. Intelligence. Decisions.), Assistant Development, DevStrom, NodeX, Epijoy, Epi-новаторы, CodeWave, Единство и VYNX.

Задачей стал кейс украинской сети парков развлечений Epiland: подростки разрабатывали чат-бота, который поможет бизнесу быстрее отвечать клиентам, удобнее собирать информацию и повышать эффективность сервиса. Формат отличается от типичных курсов и конкурсов тем, что участники не тренируются на вымышленных кейсах, а получают задачу от компании, которая существует и работает. Команды на практике проходят путь от разбора брифа до защиты готового продукта.

Кто и как выбирал победителей

Среди участников были как новички, так и молодые специалисты с опытом разработки IT-продуктов. Преимущество в опыте не гарантировало победы: жюри оценивало не техническую сложность, а то, насколько решение работает для конкретного бизнеса. Также важными были качество AI-интеграции, логика реализации и удобство UX.

В состав жюри вошли:

Антон Гарбар, основатель агентства Harbar Bots, чьи чат-боты уже насчитывают более миллиона пользователей;

Наталья Белостоцкая, владелица сети салонов красоты GxBar и специалист по рекрутменту;

Валерия Артеменко, креативный руководитель агентства I AM IDEA, удостоенного международных наград Effie, Red Dot и ADC Europe.

"Я надеюсь, что после хакатона вы продолжите развиваться и как разработчики, и как личности. Благодаря такой молодежи у нашего государства точно есть светлое будущее", – обратился к подросткам Антон Гарбар.

В номинации "AI-интеграция и UX" победителем стала команда BPH, в номинации "Ценность для бизнеса" – команда NodeX. Лучшее технологическое решение создала команда "Единство", участники которой получили сертификаты на покупку в интернет-магазине компьютерных комплектующих на сумму 50 000 грн от фонда Владимира Литвина.

Образование ради будущего

Деятельность фонда Lytvyn Foundation направлена на поддержку украинской молодежи в возрасте от 13–17 лет. Все проекты являются бесплатными: Литвин принципиально рассматривает их как инвестиции в будущее Украины через образовательные проекты для подростков.

Хакатоны Code The Future являются частью образовательной экосистемы фонда. Ведущий проект — — я школа онлайн-бизнеса MindCraft, которую уже прошли более 300 молодых людей, десять из них получили гранты от Литвина на развитие собственных проектов.

Обучение в школе и участие в хакатонах охватывают полный предпринимательский цикл в практической сфере: от идеи до презентации продукта перед людьми, которые сами прошли весь путь создания собственного дела. Те, кто хочет двигаться дальше, имеют возможность присоединиться к бизнес-клубу и бизнес-инкубатору при поддержке экспертов-практиков.