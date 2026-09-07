Феникс в платье: как личная трагедия стала началом второго взлета карьеры украинки Виктории Антонюк

После 2022 года жизнь многих талантливых украинцев изменилась – многим пришлось закрыть бизнес и начинать всё с нуля. Один из таких примеров – путь Виктории Антонюк – мастера спорта Украины международного класса по бальным танцам, двукратной чемпионки Европы Professional Lat IDSA (2020, 2021), победительницы Кубка мира IDSA (2019) и международного судьи категории IDSA. Вынужденное закрытие собственной школы танцев стало новой отправной точкой для возрождения карьеры за океаном в солнечной Калифорнии – об этом Виктория рассказала нам в статье.

Начало карьеры и первые международные титулы

Виктория Антонюк преподает танцы с 2010 года. Она работала в школе "Dance Effect" в Могилеве-Подольском и тренировала пары разного возраста и уровня подготовки. Карьера шла в гору: тренер участвовала в соревнованиях и выиграла Кубок мира IDSA среди профессионалов в категории Latin, трижды становилась чемпионкой Европы Professional Lat IDSA – в 2019, 2020 и 2021 годах, а также чемпионкой Украины Professional Lat 2021 IDSA. Именно в этот период, в 2018 году, она открыла собственную танцевальную школу "Victory Dance".

В то время Виктория продолжала развиваться и как тренер, и как спортсменка, и даже как судья различных конкурсов и соревнований. Но после 2022 года школу пришлось закрыть. Поиски твёрдой почвы под ногами привели Викторию в Калифорнию, где она сумела возобновить свою деятельность с нуля.

Возобновление профессиональной деятельности в США

За почти 5 лет жизни в Калифорнии Виктория приняла участие во многих международных соревнованиях, заняв первые места на Great Gatsby Gala 2022, California Star Ball Dancesport Championships 2023, вторые места на Desert Classic Dancesport Championships 2022, Hollywood Dancesport Championships 2022 и California Open Dance Sport Championships 2023. Но ещё больше Виктория гордится достижениями своих учеников.

Новые профессиональные результаты в США

Работая в Orange County School of the Arts в команде профессиональных тренеров, Виктория смогла вывести учеников в финал NDCA Nationals, где они заняли 5-е место в общем зачёте. Совсем маленькие спортсмены и взрослые чемпионы с 2024 по 2026 год принесли немало побед и достижений – The Royal Ball 2024, Emerald Ball Dancesport Championships 2024, Desert Classic Dancesport Championships 2024, Embassy Ballroom Championships 2024, Elite Dance Sport 2024 и USA Dance Nationals 2026, где подготовленные Викторией спортсмены заняли первое место в Youth Pre-Championship и Youth Championship American Smooth. Среди учеников, подготовленных Викторией, также есть пара, которая стала четвертьфиналистом (топ-24) престижного Blackpool Dance Festival 2026 в категории Amateur American Smooth.

Судейская и медийная деятельность

Карьера госпожи Антонюк не ограничивается только тренерской и спортивной деятельностью. В 2020–2021 годах она судила международные турниры IDSA, в частности чемпионат мира, чемпионат Европы и Кубок мира. Спортсменку также можно было увидеть на экранах телевизоров в Украине и США: в 2021 году она участвовала в проекте "Танцы со звездами", а в 2024–2026 годах выступала в танцевальных номерах на американском конкурсе "Miss & Mrs. European Universe Pageant", трансляция которого велась на YouTube. Кроме того, в США Виктория основала бренд танцевальной одежды American Ballroom Couture – ещё одно направление её профессиональной деятельности.

"За последние годы мне пришлось подтверждать свою квалификацию практически с нуля в новой профессиональной системе. Сегодня я продолжаю тренерскую и судейскую деятельность в США, а результаты моих учеников на национальных соревнованиях подтверждают, что этот путь был пройден не зря", – подытоживает Виктория Антонюк.