FAVBET стал партнером программы 'Футбол 360' на УПЛ ТВ

Компания FAVBET продолжает активно поддерживать качественный футбольный контент и выступает официальным спонсором нового аналитического проекта УПЛ ТВ – " Футбол 360 ". Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на пресс-релиз компании.

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Еженедельно "Футбол 360" будет суммировать главные события футбольной недели, предлагая глубокий анализ матчей УПЛ, еврокубков, выступлений украинских легионеров, а также топ-5 европейских чемпионатов. Формат программы включает в себя детальные разборы игр, ключевые моменты, экспертные дискуссии и эксклюзивный контент.

"Футбол 360 – это не просто обзор недели, а качественный аналитический продукт, дающий болельщикам глубокое понимание главных событий в мире футбола, – отмечает Head of Sport Marketing FAVBET Денис Акимов. – Мы рады поддерживать этот проект и продолжать развивать футбольную аналитику в Украине вместе с УПЛ ТВ".

Руководитель УПЛ ТВ Максим Радченко подчеркивает, что запуск "Футбол 360" является важным шагом в развитии спортивной речи в Украине. Впервые в истории весь ключевой футбольный контент объединен в одном проекте: матчи Чемпионата Украины, сборных Украины, еврокубков и топ-5 европейских чемпионатов. Благодаря сотрудничеству с MEGOGO и Setanta, зрители получат комплексное освещение событий в мире футбола в удобном формате.

Для FAVBET поддержка "Футбол 360" является очередным шагом в многолетнем сотрудничестве с украинским футболом. Компания системно поддерживает местные чемпионаты и клубы, а также инвестирует в создание качественного украиноязычного контента для футбольных фанатов.