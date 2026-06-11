Эвакуация военных: в Минобороны рассказали, как улучшат систему переливания крови

Министерство обороны Украины усовершенствует нормативную базу, чтобы уникальная система догоспитального переливания крови, созданная в условиях полномасштабной войны на реальном опыте медиков с передовой, работала еще лучше. Ведомство стремится к цифровизации процессов гемонадзора.

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Об этом 11 июня на официальном сайте сообщила пресс-служба МО. В ведомстве напомнили, что своевременное применение донорской крови и компонентов существенно повышает шансы раненых на выживание.

Система переливания крови на всех этапах медицинской эвакуации военных будет усовершенствована

"Анализ практики, проведенный одним из армейских корпусов, выявил ряд вызовов – от несогласованности гражданских и военных норм до корректного учета", – заявили в министерстве.

Среди таких системных проблем:

недостаточная согласованность отдельных положений военного и гражданского медицинского регулирования;

необходимость усовершенствования механизмов учета и прослеживаемости компонентов крови;

необходимость адаптации отдельных процедур к условиям военного положения.

"Инициативы, поступающие от полков, бригад и корпусов, имеют особую ценность для формирования эффективных решений. Именно военные медики владеют практическими нюансами организации переливания крови во время боевых действий и медэвакуации. Минобороны совместно с другими органами власти обобщает этот опыт и трансформирует его в современные управленческие и нормативные решения для повышения уровня выживаемости раненых военнослужащих", – заявил майор медицинской службы Дмитрий Самофалов, директор Департамента здравоохранения МО Украины.

Чтобы исправить проблемные моменты, ведомство будет продолжать:

цифровизацию процессов гемонадзора;

развитие электронных систем учета;

обеспечение непрерывной прослеживаемости компонентов крови на всех этапах их движения.

В рамках обновленной военно-медицинской доктрины Министерство обороны стремится создать максимально эффективную, безопасную и адаптированную к реалиям войны систему обеспечения кровью и ее компонентами на всех уровнях помощи: от поля боя до специализированного госпиталя.

"Министерство обороны будет преобразовывать инициативы боевых бригад в нормативные решения, делая ставку на цифровизацию процессов гемонадзора и электронное отслеживание каждой единицы крови на пути к раненому", – сообщила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно арсенал медэваков Сил обороны Украины пополнил новый робот – логистически-эвакуационный НРК Vepr отечественного производства. В МО кодифицировали и допустили эту технику к боевой работе.

– Также Министерство обороны Украины работает над повышением минимальных выплат военнослужащим с нынешних около 20 тысяч до более 30 тысяч гривен в месяц. Несмотря на дефицит средств в бюджете, правительство ищет механизм, который позволит увеличить доходы военных без нарушения действующей системы должностных окладов и тарифных разрядов.

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