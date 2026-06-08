Минимальную зарплату военных могут существенно поднять: в Минобороны готовят новое решение

Министерство обороны Украины работает над повышением минимальных выплат военнослужащим с нынешних около 20 тысяч до более 30 тысяч гривен в месяц. Несмотря на дефицит средств в бюджете, правительство ищет механизм, который позволит увеличить доходы военных без нарушения действующей системы должностных окладов и тарифных разрядов.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос") после заседания бюджетного комитета, где обсуждались потребности оборонного сектора. При обсуждении представители оборонного ведомства сообщили, что на сегодня существует дефицит финансового ресурса для обеспечения всех потребностей, связанных с выплатами военнослужащим.

Именно поэтому в конце года министерство, вероятно, будет вынуждено снова обращаться к правительству и парламенту относительно дополнительного финансирования. Впрочем, несмотря на сложную ситуацию с государственными финансами, власти ищут возможность повысить выплаты уже сейчас за счет имеющихся ресурсов оборонного бюджета. Основная задача – найти решение, которое позволит улучшить материальное положение военных без разрушения действующей системы должностных окладов и тарифных разрядов.

На фоне длительной войны и постоянного роста цен вопрос уровня доходов военнослужащих остается одним из самых актуальных. Особенно это касается тех категорий защитников, которые получают минимальное денежное обеспечение. За последние годы стоимость продуктов питания, коммунальных услуг, аренды жилья и других базовых потребностей существенно возросла.

В то же время минимальные выплаты для части военных фактически остаются на уровне около 20 тысяч гривен. Именно поэтому Минобороны рассматривает вариант повышения самых низких выплат минимум на 10 тысяч гривен.

По предварительной информации, повышение планируют осуществить таким образом, чтобы не возникла ситуация, когда военные разных категорий будут получать почти одинаковые суммы независимо от должности, звания или уровня ответственности.

Именно поэтому правительство и Минобороны ищут специальную формулу перерасчета выплат. Она должна обеспечить рост минимальных окладов, но одновременно сохранить существующую систему тарифных коэффициентов и надбавок. По словам Железняка, любое увеличение базовой ставки автоматически влияет на всю систему денежного обеспечения военнослужащих.

Параллельно в Украине продолжается работа над обновлением системы мотивации для военнослужащих. Ранее сообщалось о подготовке новой модели выплат, которая предусматривает повышение базовой зарплаты рядовых военных до 30 тысяч гривен.

Кроме того, обсуждаются дополнительные финансовые стимулы в виде одноразовых бонусов за подписание контракта и ежемесячных надбавок за службу. Также в профессиональной среде продолжается дискуссия об увеличении вознаграждений за выполнение боевых задач, участие в штурмовых действиях, удержание позиций и другие результаты на фронте.

По словам участников обсуждения, финальные предложения по повышению минимального денежного обеспечения уже в ближайшее время могут быть переданы на рассмотрение правительства. В то же время окончательное решение будет зависеть от возможностей государственного бюджета и наличия необходимого финансового ресурса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, к 2029 году средняя зарплата в Украине может превысить 44 тысячи гривен, что почти на 26 тысяч больше нынешнего уровня средней оплаты труда. При этом даже при менее благоприятном сценарии доходы украинцев продолжат расти, а разница между оптимистическим и консервативным прогнозами составляет лишь около 900 гривен в месяц.

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