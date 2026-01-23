Этот лагерь делает детей счастливыми: сестры из Луганщины стали участницами 'Блогер Кэмпа' от Фонда Рината Ахметова

14-летние сестры Марина и Валентина с Луганщины пережили обстрелы, изнурительную эвакуацию и потерю дома в Лисичанске. Несколько месяцев они жили в школе на матрасах и готовили еду с помощью кипятильника. Этой зимой сестры стали участницами первой в 2026 году смены "Блогер Кэмп" от Фонда Рината Ахметова. Здесь девушки получили поддержку, новых друзей и возможность раскрыть свой творческий потенциал.

Видео дня

"С собой я повезу воспоминания о прекрасных моментах. Я хочу сказать большое спасибо Ринату Ахметову, что я сюда попала. Мне очень понравилось", – говорит 14-летняя Марина.

Участие в "Блогер Кэмпе" дало сестрам не только новые знакомства и положительные эмоции, но и практические знания: основы контента, фото- и видеосъемки, работу с соцсетями. В частности, Марина еще до поездки приняла важное решение – срезать и продать длинные волосы, чтобы часть денег отдать на благотворительность, а остальные потратить на профессиональный фотоаппарат. Полученный опыт укрепил ее уверенность и еще больше подтвердил желание строить карьеру в медиасфере.

Для Валентины приобретенные знания тоже пригодятся: девочка прошла курсы маникюра и теперь знает, как снять видео и продвигать себя в соцсетях.

"Здесь я научилась презентовать себя и свою работу, снимать, монтировать и выкладывать видео. Это мне пригодится в будущем. Я очень благодарна Ринату Ахметову за такой прекрасный кемп и что вы делаете детей счастливыми", – делится впечатлениями 14-летняя Валентина.

Важной для девушек стала также работа с психологом в "Блогер Кэмпе". Такая поддержка придала сил двигаться дальше и строить свое будущее в Украине.

"Детям и мне заново пришлось привыкать к новому месту, искать жилье и работу. Сознательно выбрали остаться в Украине и не выезжать за границу, потому что уверены, что после победы наша работа принесет пользу Украине", – говорит мама девушек Елена Владимировна.

"Блогер Кэмп" объединяет детей 10–16 лет из уязвимых категорий, пострадавших из-за войны. В этом сезоне в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" приняли участие дети, возвращенные из депортации, те, кто живет в сложных обстоятельствах или под опекой, дети, потерявшие родителей, а также подопечные ОО "Сердце Азовстали".

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" уже почти 5 тысяч детей из разных уголков страны получили возможность восстановить силы, обрести надежду и получить новые впечатления. За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.

