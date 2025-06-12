Это влияет на отношения: психотерапевт назвал пять признаков низкого эмоционального интеллекта

Характер человека может проявлять признаки, указывающие на низкий уровень эмоционального интеллекта. Лицензированный психотерапевт Джеффри Мельцер раскрыл модели поведения, которые наиболее очевидно указывают на то, является ли человек эмоционально незрелым.

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Специалист отмечает, что такие факторы существенно влияют на отношения с окружающими людьми. Об этом Мельцер рассказал на своей странице в TikTok.

Первый признак того, что человек не обладает эмоциональным интеллектом – это постоянные ссоры. Люди с низким эмоциональным интеллектом постоянно находятся в конфликте с кем-то.

"Будь то на работе, в дружбе или в семье – это не плохая примета. Обычно это происходит потому, что они не умеют общаться, не обостряя ситуацию", – говорит специалист.

Следующим в списке качеств является тот, кто выставляет себя напоказ, не задает вопросов и не ведет взаимный диалог. Вы можете делиться чем-то важным, но собеседник игнорирует и снова начинает говорить о себе.

Третий признак заключается в реакции вместо размышления. Если человек не способен проанализировать полученную информацию, у него может отсутствовать эмоциональная смекалка.

"Они набрасываются, замыкаются в себе, становятся холодными или пассивно-агрессивными, даже не останавливаясь, чтобы задуматься о том, что на самом деле происходит внутри", – объяснил психотерапевт.

Четвертая ошибка заключается в том, что такие люди усугубляют свои ошибки и оправдывают свои действия, когда вели себя плохо. Вместо того чтобы извиниться или признать свою неправоту, они ищут оправдания, уклоняются от ответственности или перекладывают вину.

Последний признак – если люди постоянно переходят эмоциональные границы, делясь с вами слишком много, когда это неуместно, и выплескивая на вас эмоции, не спрашивая об этом. Также такие люди могут давить, заставляя вас открыться до того, как вы будете готовы.

Напомним, ученые утверждают, что по тому, какие мышцы задействованы в процессе улыбки можно определить, является ли она на самом деле искренней. Выводами исследователей по этому поводу поделилось издание Science Alert.

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