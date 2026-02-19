'Это не война в Украине – это война в Европе': Олег Крот выступил на Мюнхенской конференции по безопасности

Европейские страны все лучше осознают масштабы угроз, однако до сих пор медлят с решительными действиями по усилению безопасности и поддержке Украины. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил председатель правления компании Culver Aerospace Олег Крот, пишет издание РБК-Украина.

Видео дня

62-я Мюнхенская конференция по безопасности состоялась 13–15 февраля в Германии и объединила около 200 представителей правительств из более 120 стран. К украинской делегации присоединились представители бизнеса и технологического сектора, среди которых выступил и Олег Крот.

Во время дискуссий он подчеркнул, что часть европейских политических элит до сих пор избегает четких формулировок относительно российской агрессии, даже несмотря на факты фиксации российских беспилотников в воздушном пространстве стран ЕС и НАТО.

"Европа проснулась. Но чтобы что-то изменить, недостаточно проснуться – надо встать с постели", – отметил предприниматель. По его словам, ключевая проблема заключается в нежелании прямо называть войну тем, чем она является: "Это не война в Украине. Это война в Европе".

Крот провел параллель с украинским опытом 2014–2022 годов, когда боевые действия уже продолжались, но государство, по его мнению, долго избегало четкой военной риторики и полноценной мобилизации ресурсов. Он отметил, что сейчас подобную стадию проходят и некоторые страны Европы.

Отдельное внимание спикер уделил разнице в скорости принятия решений. По его словам, Украина в условиях полномасштабной войны вынуждена была максимально упростить бюрократические процедуры – новые образцы вооружения после боевых испытаний могут получать кодификацию в течение нескольких дней, тогда как в странах НАТО аналогичные процессы иногда растягиваются на годы.

Он также обратил внимание на разрыв между политическими заявлениями и их практической реализацией. Даже базовые обязательства по расходам на оборону на уровне 3% ВВП выполняют не все государства Альянса, а инициативы по увеличению финансирования до 5% пока остаются преимущественно декларативными.

По мнению предпринимателя, для усиления безопасности Европы нужны системные шаги – более четкая политическая позиция, ускорение уже принятых решений, увеличение оборонных расходов и более активное использование замороженных российских активов. "Если над вашей территорией летают российские военные дроны – это война. Начните называть вещи своими именами", – подытожил он.

Олег Крот – украинский предприниматель, председатель правления Culver Aerospace, специализирующейся на аэрофотосъемке, мониторинге земной поверхности и разработке беспилотных систем. Также он является управляющим партнером технологического холдинга TECHIIA. Социальные инициативы бизнеса объединены в "Фундации Течение", которая после начала полномасштабной войны помогает Силам обороны техникой и снаряжением, поддерживает медицинские учреждения и финансирует программы реабилитации и протезирования раненых военных.